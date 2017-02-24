Rektör Yılmaz Endöstri 4.0 Seminerine Katıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Endüstri 4.0 ve Gaziantep Sanayisi'ne Bakış konulu seminerde yaptığı konuşmada, "Endüstri...

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Endüstri 4.0 ve Gaziantep Sanayisi'ne Bakış konulu seminerde yaptığı konuşmada, "Endüstri 4.0 ile Yüksek Bilişim Teknolojileri Çağı başlıyor" dedi.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer yılmaz, Gaziantep Genç İşadamları Derneğinin (GAGİAD) Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde; "Endüstri 4.0 ve Gaziantep Sanayisine Bakış" konulu bir toplantıya katıldı. Seminere, Rektör Yılmaz'ın yanı sıra Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken, Siemens Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Ersoy konuşmacı olarak katıldı. Semineri Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı ve GAGİAD 4.ve 5. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özmen, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel ve yönetim kurulu üyeleri, GAGİAD üyeleri ve HKÜ öğrencileri de dinledi.

"Her Zaman Sanayicilerimizin Yanındayız"

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken, Gaziantep sanayisinin ihracatta ilk 5 il arasında yer aldığını belirterek, "Gaziantep olarak, ülkemizin lokomotif şehirlerinden birisi olmanın önemli sorumlulukları var. Her anlamda üretimi, istihdamı ve AR-GE faktörlerini güçlendirmemiz gerekiyor. Organize sanayimizde 950 firmamız var. Yenilikleri sanayimize katmak, iş gücümüzü arttırmak, üretim kapasitemizi yükseltmek için her zaman sanayicilerimizin yanındayız" dedi.

"Bilişim Ağırlıklı 4. Sanayi Devrimi Yaşanıyor"

Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz ise endüstri 4.0 ve inovasyonun öneminden bahsetti. Ayrıca Prof. Dr. Yılmaz, "Gaziantep sanayi alt yapısı ile ülkemizin ve bölgenin önemli itici güçleri arasında. Sanayi devrimi, akıllı üretim sistemleri teknoloji yol haritasına göre endüstri 4.0 farkındalığını hayata geçirmek için gerek üniversitemiz, gerekse sanayicilerimiz birçok çalışmalarda artık yer almaya başlamıştır. Üniversite-sanayi işbirliği bu bağlamda daha da önemli bir duruma gelmektedir. Bugün bilişim ağırlıklı 4. sanayi devrimi yaşanıyor. Türkiye bu devrimi kaçırmayacak, tam göbeğinde olacaktır. Bilişim ağırlıklı teknoloji üretimine ağırlık verilmesi gerekmektedir. Biz de Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bu değişime katkı koyacağız" diye konuştu.