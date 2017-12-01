  • BIST 103.413
  • Altın 161,628
  • Dolar 3,9319
  • Euro 4,6861
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 15 °C

Rektör Yılmaz’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

» »
Rektör Yılmaz’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Yılmaz mesajında, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak anılmaktadır. Engellilik, yalnızca engellilerin ve onların ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık problemi değil, toplumsal yönleriyle hepimizi çok yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir durumdur. Engelli bireylerimiz de herkes gibi sağlık, çalışma ve eğitim gibi temel hak ve özgürlüklerden yararlanma ve normal bir hayat sürme hakkına sahiptir. Özellikle eğitim kurumlarının engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmesi ve topluma kazandırılmasında önemli bir rolü bulunmaktadır. Engelli bireylerin çok önemli temel haklardan biri olan eğitim hakkından da eşitlik içerisinde yararlanabilmeleri yolunda üniversitelere ayrıca önemli görevler düşmektedir. Biz de Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bir yandan bilimsel çalışmaları büyük bir hızla yürütürken, diğer yandan da sosyal sorumluluk projeleriyle engelsiz bir üniversite olma yolunda önemli adımlar atmaktayız. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu nedenle toplumumuzun birer parçası olan engelli bireylerimiz için daha duyarlı ve bilinç düzeyi yüksek bir toplum olmalı, bunun için gayret göstermeliyiz. Engellerin kaldırıldığı bir dünya temennisi ile tüm engelli bireylerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü tebrik ediyor; aileleri ve sevdikleriyle sağlıklı bir yaşam ve engelsiz bir dünya dileyerek saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koaceli’de Teknoloji Mağazası Açılışında İzdiham01 Aralık 2017 Cuma 11:53
  • Vali Su, Kız Öğrenci Yurdunda Üniversiteli Öğrencilerle Buluştu01 Aralık 2017 Cuma 11:53
  • Başkan Subaşı, "Özel İdareler Belediyelere Bağlanmasın"01 Aralık 2017 Cuma 11:53
  • Engelli Öğrenciler Polislerle Birlikte Eğlendi01 Aralık 2017 Cuma 11:48
  • Ayso Yönetimi Çıldır Havalimanı Ve Uçuş Okulu’nu Ziyaret Etti01 Aralık 2017 Cuma 11:48
  • Dağ Yolunda Çalışmalar Yeniden Başlıyor01 Aralık 2017 Cuma 11:48
  • Kepez’den Duraliler’e Çok Amaçlı Yaşam Alanı01 Aralık 2017 Cuma 11:48
  • Rektör Yılmaz’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı01 Aralık 2017 Cuma 11:43
  • Taban Vatandaşla Buluştu01 Aralık 2017 Cuma 11:43
  • Çatalzeytinliler Derneği’nden Arslan’ı Ziyaret01 Aralık 2017 Cuma 11:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti