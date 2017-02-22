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Rektör’den Yemekhane Baskını

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Rektör’den Yemekhane Baskını
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, sosyal medyadan öğrencilerin yemekler konusunda şikayetlerini görmesi üzerine öğrencilerle birlikte...

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, sosyal medyadan öğrencilerin yemekler konusunda şikayetlerini görmesi üzerine öğrencilerle birlikte yemekhaneye baskın yaparak denetim yaptı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Üniversite Konseyi üyeleriyle birlikte kampüste bulunan 2 bin kişilik öğrenci yemekhanesine geldi. Rektör Polat ve öğrenciler galoş giyerek mutfakta hazırlanan yemekleri ve ürünlerin son kullanma tarihlerini inceledi. Sıfırın altında 18 derecedeki soğuk depoya da giren Rektör Polat ve öğrenciler burada ağzı açık bazı ürünleri görmesi üzerine işletme sahibi uyarıldı. Denetimlerde parçalanmış şekilde bekletilen domateslerde uyarı üzerine çöpe atıldı.

Yemekhanede öğrencilerle oturup sohbet eden Rektör Polat, "Denetimleri ihmal etmeyin. Kendiniz gelemezseniz arkadaşlarınızı görevlendirin. Sabah gelip yemeklerin nasıl hazırlandığını, hijyene dikkat edilip edilmediğini izleyin. Habersiz gelin. Not tutup bize bildirin. Kapımız size her zaman açık" dedi.

Rektör Polat gazetecilere yaptığı açıklamada ise, 50 binin üzerinde öğrenciye sahip olduklarını ve öğrenciye sundukları hizmetin denetlenebilir olmasını istediklerini söyledi.

Yemekhanenin denetimini tamamen öğrencilere devrettiklerini de belirten Rektör Polat, " Daha önce sosyal medyadan yemekler konusunda şikayetler geliyordu. Öğrenci konseyine yemekhaneye haber vermeden baskın yapalım dedim. 2 gün öncede tarihimizi belirledik. İşletmecinin haberi olmadığı için biraz şaşırdılar. Bir açık varsa baskın yaparsanız görürsünüz. Daha önce hazırlıklı gelirseniz neyi göreceksiniz ki? Soğuk depoda ki bazı ürünlerin ağzı açık olduğunu gördük ve uyardık. Onun haricinde ekstra bir şey görmedik. Böyle güzel oldu." dedi.

Rektör’den Yemekhane Baskını

Rektör’den Yemekhane Baskını

Rektör’den Yemekhane Baskını

Rektör’den Yemekhane Baskını

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