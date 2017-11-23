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Renault ve Dacia’da Black Friday Sürprizi

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Renault ve Dacia’da Black Friday Sürprizi
Renault ve Dacia, dünya çapında yılın en aktif alışveriş günü olarak kabul edilen ve tüketicilerin heyecanla beklediği Black Friday’de müşterilerine cazip bir fırsat sunuyor.

Renault ve Dacia, dünya çapında yılın en aktif alışveriş günü olarak kabul edilen ve tüketicilerin heyecanla beklediği Black Friday’de müşterilerine cazip bir fırsat sunuyor.

24 - 27 Kasım tarihleri arasında geçerli olan Black Friday kampanyası kapsamında, 19 adet Renault Kadjar Black Edition ve 19 adet Dacia Duster Blackshadow* çok özel fiyatlarla satışa sunuluyor. Müşterilerin bu büyük fırsattan yararlanabilmeleri için renault.com.tr ve dacia.com.tr adresleri üzerinden satın alma formu doldurmaları yeterli.

Her iki markada da bu büyük indirime ek olarak Black Friday kampanyası kapsamında HOPİ’den 500 paracık kazanma fırsatı da bulunuyor.

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