Renkli Fırçalar Okulu Boyadı

Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi bünyesindeki Gençbank ekibi tarafından "Renkli Fırçalar" adlı proje gerçekleştirildi.

Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi bünyesindeki Gençbank ekibi tarafından "Renkli Fırçalar" adlı proje gerçekleştirildi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına bağlı Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi bünyesinde ki Gençbank ekibi tarafından okul boyandı. "Renkli Fırçalar" adlı proje kapsamında Tut ilçesi Kaşlıca İlköğretim okulu gençler tarafından boyandı.

Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi Sorumlusu Yeşim Çelik Süzer, "Projede çocukların sosyal uyumunu sağlamak ve aidiyet duygusunu geliştirmek amaçlanıyor. Projede 40 gönüllü arkadaşlarımızla beraber Adıyaman Tut ilçesindeki Kaşlıca İlköğretim Okulunu boyayarak temiz ortamda öğrenim görmelerine katkıda bulunuldu. Ayrıca yaklaşık 150 çocukla beraber el -duvar baskısı, jenga, yüz boyama, müzik eşliğinde ritim atölyeleri, oyunlar, futbol gibi etkinlikler düzenlendi" dedi.