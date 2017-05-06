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Renkli Yumurtalar Tokuşturuldu

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Renkli Yumurtalar Tokuşturuldu
Edirne'de her yıl düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri kapsamında boyalı yumurta tokuşturma yarışması ve niyet çekme etkinliği düzenlendi.

Edirne'de her yıl düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri kapsamında boyalı yumurta tokuşturma yarışması ve niyet çekme etkinliği düzenlendi.

Saraçlar Caddesi'nde gerçekleşen etkinliği Türkiye'nin bir çok ilinden gelen misafirler katılırken Edirne Belediyesi Bandosunun müzikleriyle misafirler gönüllerince eğlendi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, yaptığı konuşmada, "Hakikaten kendi klasmanında özel yetenekleri olan bandomuz var ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet'in en aydınlık şehirlerinden bir tanesindesiniz. Atatürk'ün ilke ve devrimlerine baş koymuşuz. Sonuna kadar da devam edeceğiz. Hiç kimsenin de bunu değiştirmeye gücü yetmeyecek. Gelelim Hıdrellez'e. Ateşten atladık, dilekleri tuttuk, oynadık, göbek attık. Şimdi de yumurta kıracağız" dedi.

Gegeoğlu, Hasan Kerimoğlu adlı gönüllü vatandaşla yumurta tokuşturdu. Daha sonra niyetler çekildi ve etkinlikler Edirne Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi ile devam etti.

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