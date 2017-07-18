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Reşadiye’de İmam Hatip Lisesinin Ve Yurt Binasının Temeli Atıldı

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Reşadiye’de İmam Hatip Lisesinin Ve Yurt Binasının Temeli Atıldı
Tokat'ın Reşadiye ilçesine yapılması planlanan, 16 derslikli İmam Hatip Lisesi ve 200 kişilik yurt binası temel atma töreni yapıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine yapılması planlanan, 16 derslikli İmam Hatip Lisesi ve 200 kişilik yurt binası temel atma töreni yapıldı.

Çermik Mahallesinde 41 yıllık Sultan Reşat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerine 16 derslikli modern İmam Hatip Lisesi, 66 yıllık eski İmam Hatip Lisesi yerine ise 200 kişilik yurt binası temeli yapılan törenle atıldı. Reşadiye ilçesinde birçok kamu yatırımı yapıldığının altını çizen Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, şu an da hali hazırdaki okullar, yurtlar ve kamu binalarının yapımı devam ettiğini söyledi.

Kaymakam Erdem,"Yeni yatırım programına alınacak yerlerde var. Bunun yanında biliyorsunuz bizim ilçemizin önemli bir değeri var meslek yüksekokulu onunla ilgili olarak şu anda kapasitesi gelişiyor. Bununla ilgili Coşkun hoca kendisi akademisyen olduğu için kendisi yakinen ilgileniyor. Müteahhit arkadaşımızda hızlı bir şekilde burayı yapacağınız söylüyor inşallah yapar" dedi.

Reşadiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fedakartürk, okulun ilçeye kazandırılmasın da emeği geçenlere teşekkür etti.

3 bin metre kareye sahip olacak olan 16 derslikli okulda fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, uygulama mescitler, görsel sanatlar atölyesi ve resim dersliği, rehberlik servisleri, okul aile birliği odaları ve kütüphane ile bodrum katında ise salon yer alacak.

Reşadiye’de İmam Hatip Lisesinin Ve Yurt Binasının Temeli Atıldı

Reşadiye’de İmam Hatip Lisesinin Ve Yurt Binasının Temeli Atıldı

Reşadiye’de İmam Hatip Lisesinin Ve Yurt Binasının Temeli Atıldı

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