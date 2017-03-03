Reşadiye’de Muhtarlar Toplantısı

AK Parti Tokat Milletvekilli Prof. Dr. Coşkun Çakır, muhtarlarla düzenlenen toplantıda yapmış olduğu konuşmasında "Reşadiyeliler olarak biz neler yapabiliriz...

AK Parti Tokat Milletvekilli Prof. Dr. Coşkun Çakır, muhtarlarla düzenlenen toplantıda yapmış olduğu konuşmasında "Reşadiyeliler olarak biz neler yapabiliriz buna kafa yormak lazım" dedi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen muhtarlar toplantısına Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat Milletvekilli Prof. Dr. Coşkun Çakır, Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, belediye başkanları, köy muhtarları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri katıldı. Toplantıda konuşma yapan Milletvekili Çakır, Reşadiye'de içme suyu sorunu olan köyler olduğuna dikkat çekerek, "Siyasi hayatım bittiğinde bu sorunun çözülmemiş olduğunu görürsem görevimi iyi yaptım diyemem. İkinci olması gereken sorun ise kanalizasyon. Maalesef bu sorunu yaşayan köyler biliyorum. Böyle bir sorun karşısında istediğimiz kadar konuşalım bir kıymeti yok. Sorunun çözümünün kıymeti vardır. Tozanlı'ya 27 kilometrelik bir yol yaptık. Bu beni siyasi hayatımda en çok mutlu eden şeylerden birisiydi" dedi.

Kamu kaynaklarını çok ideal bir şekilde kullanması gerektiğini ifade eden Çakır, "Kimsenin bu kaynakları istediği gibi kullanma lüksü yok. Coğrafya veridir, değiştiremeyiz. Allah Reşadiye'ye bu coğrafyayı vermiş. Buradan geçen Kelkit Çayı burada hiçbir yaramızı sarmıyor ama aşağı indiğinde iki tane ovayı besliyor. Ama Allah da bize başka şeyler vermiş. Birincisi, başka yerde olmayan bir kaplıca vermiş. Bu kaplıcamız ile ilgili Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ile de görüşme şansı yakaladım. İkincisi, Zinav Gölü ve nihayet bir yayla vermiş. Bunlar tarihin bir döneminde kıymetli, bir döneminde kıymetsizdir. Reşadiye olarak bizim bu nimetleri değerlendirmemiz gerekir. Ayrıca Reşadiyeliler olarak biz neler yapabiliriz buna kafa yormak lazım. Dilerim ki mevcut olan ufak sorunları da en kısa zamanda çözeriz" diye konuştu.

Toplantının ardından AK Parti Tokat Milletvekili Prof. Dr. Coşkun Çakır, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin ile birlikte Reşadiye ilçesine yapılacak olan Meslek Yüksekokulu'nun yeni bina çalışmalarını yerinde inceledi. 7 milyon 430 bin TL mal olacak olan binanın yaklaşık 500 gün içerisinde teslimi yapılması planlanıyor.