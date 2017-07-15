Reşat Petek’ten Chp’ye ’Kontrollü Darbe’ Tepkisi

15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur milletvekili Reşat Petek, "Bir ihanet örgütü ve darbe girişimini gerçekleştiren...

15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur milletvekili Reşat Petek, "Bir ihanet örgütü ve darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'yü masum gösterecek şekilde 15 Temmuz'da bu çatıyı bombalayan örgütü görmezden gelip de, "kontrollü darbe" söylemini dile getiren her kim olursa olsun çizgisi ihanet çizgisidir, çizgisi milletin karşısındaki bir çizgidir, çizgisi FETÖ'nün yanındaki bir çizgidir" dedi.

Petek, Darbe Komisyonu üyeleri ile basın toplantısı düzenledi. Petek, özel oturumda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli komisyonu itham etmekle suçladığını söyleyerek, Kılıçdaroğlu'nun komisyon araştırma değil, savuşturma yapıyor sözlerine cevap verdi. Petek, "Eleştiriden çok öte, hakarete varan, iftiraya varan suçlamaları ve komisyonumuzun üyeleri yaptığı çalışmaları karalayıcı iftira niteliğindeki suçlamaları kabul etmemiz mümkün değil. Biz bilgi ve belgeye dayalı olarak rapor hazırladık" ifadelerini kullandı.

Petek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi darbe girişiminin bastırıldığı gün, ortak bildirinin hazırlanmasında milli birlik ve beraberlik görüntüsü verilmesinde, Yenikapı mitingi yapılıncaya kadar da darbe, Fettullahçı Terör Örgütü'ne karşı ortak bir tavır takınılmasında uzlaşmacı, olumlu tavır sergiledi. Ama sonradan eski huy depreşti, alışkanlıklar ortaya çıktı. 17-25 Aralık Fettullahçı Terör Örgütü'nün yargıyı araç olarak kullanarak giriştiği darbe girişiminden sonra devletin idari makamlarıyla, emniyet makamlarıyla paralel devlet yapılanması olarak ifade edilen legal görünümle illegal yapı olarak Milli Güvenlik Kurulu kararlarına geçen bu FETÖ üzerine gidildiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu örgütün basın organlarını, finans kurumlarını, şirketlerini, okullarını, bunların yöneticilerini ve bunların elemanlarını korur hamleler gelmiştir. Bunların video kayıtları elimizdedir, komisyonumuza intikal etmiştir."

Petek, raporun siyaset bölümünde olumlu ve olumsuz tarafları yazdıklarını ifade eden Petek, "Bütün komisyon üyelerimize gönderdiğimiz yazıda dedik ki; Bu bir taslak açıklamasıdır. İktidarı, muhalefetiyle komisyon üyelerimizin değerlendirmeleri bize geldiğinde taslak raporun üzerine eklemeler, çıkarmalar yapılabilecektir. Genelkurmay Başkanımızın cevabi yazısı, bizim taslak açıklamamızdan sonra geldi ve rapora onun için tekrar işledik. Bu şekilde Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili bölümde rapora sonradan koyduk. Objektif bir yaklaşımla, bütün siyasi partilerin yaklaşımlarını, bakışlarını, gerek 15 Temmuz öncesi ve sonrası yaklaşımlarını milletimizin istifadesine, Türkiye Büyük Millet Meclisi bilgisine sunmak bizim vazifemizdir" şeklinde konuştu.

Genelkurmay Başkanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı'nın Darbe Araştırma Komisyonu'na gelmemesine ilişkin olarak Petek, "Genelkurmay Başkanı'na hangi konularda bilgi isteyelim, lütfen önergeyle sorularınızı bildiriniz. MİT Müsteşarı'ndan hangi bilgileri istiyoruz, bunları komisyonumuza bildirin diye defaatle istememize rağmen Cumhuriyet Halk Partililerden şu sorular sorulsun diye bir yaklaşım göremedik, önerge verildiğini, soru sorulduğunu da görmedik. Bilgi, belge isteme konusunda da sessiz kalınıp da daha sonra eksiklik var diye kendi komisyonlarının itham edilmesinin kabul edilmesi mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi alçak, hain bir örgüt, tedbir, takiyye yöntemleriyle devlete sızmış, darbe girişimlerinde bulunan hain darbe girişimini gerçekleştirdiğini bildiği ve bu bilgiyi kamuoyuyla paylaştığı, bu gerçeği diğer siyasi partilerle ifade ettiğini ortak bildiriye imza atmak suretiyle ortaya koyduğu halde, sonradan "önlenmeyen, sonuçlarından istifade edilen, kontrollü darbe" başlığı ile muhalefet şerhi vermek suretiyle 15 Temmuz'a yaklaşımı Fetullahçı Terör Örgütüyle aynı çizgiye oturmuştur. 15 Temmuz darbe girişimine "tiyatro" diyen FETÖ'dür. Bir ihanet örgütü ve darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'yü masum gösterecek şekilde 15 Temmuz'da bu çatıyı bombalayan örgütü görmezden gelip de, "kontrollü darbe" söylemini dile getiren her kim olursa olsun çizgisi ihanet çizgisidir, çizgisi milletin karşısındaki bir çizgidir, çizgisi FETÖ'nün yanındaki bir çizgidir" dedi.