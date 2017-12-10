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Resim sergisinin geliri şehit çocuklarına

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Resim sergisinin geliri şehit çocuklarına
Ordu'da yaklaşık bir ay önce açılan resim sergisinden elde edilen 29 bin lira, şehit çocuklarının eğitiminde kullanılmak üzere bağışlandı

Altınordu Belediyesi ve Penbe-İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğiyle Ordu Ticaret ve Sanayi Odası fuaye salonunda açılan resim sergisi sona erdi.

İki kurum tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında 48 ressamın katkı sağladığı sergide 52 tablo satışa sunuldu. Kentteki kurum ve kurum temsilcileri ile iş adamları tarafından satın alınan tablolardan 29 bin lira gelir elde edildi.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, çok anlamlı ve özel bir projeye imza attıklarını söyledi. Sergiden elde edilen gelirin şehitlerin eğitim gören çocuklarına ulaştırıldığını belirten Başkan Tekintaş, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür projelere desteklerinin ilerleyen süreçte daha kapsamlı şekilde süreceğini kaydetti. Penbe-İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet Uzun da hayata geçirdikleri projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

HHALK / ORDU

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