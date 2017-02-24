Resim Yarışması Türkiye İkincisi Melek’ten Müdür Koca’ya Ziyaret

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen Geleceğimizin Gözüyle Güvenilir Gıda Resim Yarışmasında Türkiye ikincisi olan Silifke...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen Geleceğimizin Gözüyle Güvenilir Gıda Resim Yarışmasında Türkiye ikincisi olan Silifke Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Melek Bere Gönül, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'yı ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Koca tarafından makamda kabul edilen Melek Bere Gönül'e, Okul Müdürü Seda Gür de eşlik etti. Başarılı öğrenciyi tebrik eden Koca, Mersin adına önemli başarı elde edildiğini ifade ederek, öğrenciye öğrenim hayatında başarı diledi.

Okul Müdürü Gür de öğrencisinin küçük yaşlarından itibaren resim yeteneğinin ailesi tarafından keşfedildiğini belirterek, 6 yaşından itibaren resim yarışmalarına girdiğini söyledi.