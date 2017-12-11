Resmi açıklama 'bekleniyor'..

Kimi diyor ki; İş çoktan bitti, Samsun il başkan adayları Ankara - Samsun arasını su yolu yaptı, Türkiye gündeminin iç siyasete dönmesini bekliyor.

Yani kulakları, gözleri gelecek bir habere bakıyor.

Kimileri de, "Biten bir şey yok. Herkes yerli yerinde, sadece zamanı değil, ondan süreç başlamıyor" diyor.

İlkini söyleyen çok. Hatta yüzdeye vurmaya kalksak, yüzde 75 oranında.

Çünkü, il başkan adaylarının isimleri konuşuluyor, Göksel'in istifası alındı iddiaları ortalıkta sıklıkla dolaşıyor, hatta haberlere konu oluyor.

Kafalar karışık gibi görülse de, bir gerçek apaçık ortada.

İl Başkanı Muharrem Göksel de biliyor ki, "resmi açıklama, resmi bir talimat bekleniyor".

Ya görevden alınan il başkanları arasında 'adı açıklanacak' ya da 'yerindesin diyerek yetkiyi verecekler, devam et kongreye' diyecekler.

İkisi de bir sonuç.

O nedenle derin bir sessizlik hakim Samsun'da.

O nedenle sonuçlanmamış bir süreç var denildiğinde, kimse 'bitti, tamam ya da devam' demiyor.

Ve o nedenle il başkanı Muharrem Göksel de çıkıp, "Yetki bende. 2019'da seçimlere Samsun'da partimi ben götüreceğim. Kaptan koltuğundayım" diyemiyor.

O da biliyor, o da bekliyor.

Resmi bir ağızdan 'sonuç' duymak istiyor.

Gelinen bu noktada, "Yaprak kımıldamıyor" diyorlar ya, o hesap bir bekleyiş var.

AK Parti'nin Büyük kongresinin ve Büyükşehirler ve ilçelerinin kongrelerini beklediğini de düşünürsek, "O resmi ağız" kısa süre içinde 'sonucu' açıklayacak gibi görülüyor.

Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kararı sonrası.

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BELEDİYELER DE SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Bu arada Türkiye'de iç siyasete gündem döndükçe, 'ara verilen' belediye başkanları operasyonları da devam edecek gibi görülüyor.

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı görevden alınınca, İçişleri Bakanlığı'nın 'yolsuzlukla ilgili' olarak düğmeye bastığı anlaşılıyor.

İstanbul'da iki ilçe belediyesinin daha gündemde olduğu konuşuluyor.

AK Parti'de metal yorgunluğu, yolsuzluk ve davadan şaşma' gibi iddialarla istifası istenen belediye başkanlarına yenileri eklenecek mi sorusuna, 'evet yanıtını' verenler, yeni bir dalgadan bahsediyor.

Yolsuzluk dalgası..

Çünkü yolsuzlukla mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili belediyeler için gelen şikayetleri de 'incelettiğini' daha önce söylemişti.

Ayrıca muhalefete hitaben, "Siz gereğini yapın, yoksa gerekli merciler yapar" demişti.

Hal böyle olunca "yolsuzluk iddiaları olan belediyeler' yeniden gündeme geldi.

Aklınıza 'kimler geliyor' diye sormuyorum.

Çünkü 'Tuzu bile kokuttular'..