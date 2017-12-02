Ressam Meriç, 71. Kişisel Sergisini Açtı

Ressam Mehmet Ali Meriç, 71'inci kişisel resim sergisini MTSO Sanat Galerisi'nde açtı.

Ressam Mehmet Ali Meriç, 71'inci kişisel resim sergisini MTSO Sanat Galerisi'nde açtı. Sergisinde deniz ve tekneleri konu alan Meriç, "Ressamlar, iyi bildiği durumları ve nesneleri daha rahat resmederler. Ben de bildiğim şeyi yaptım" dedi.

Sergi açılışına MTSO Genel Sekreteri Kadir Dölek ile MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı Sadık Çağatay Güneş'in yanı sıra davetliler ve sanatseverler katıldı. Sergide, sanatçının yağlı boya kullanarak hazırladığı 30 eseri yer aldı. Sanatçı, geçtiğimiz yıl Mersin'de geçirdiği 30 yılını anlattığı bir sergiyi yine MTSO Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturmuştu.

Açılışta konuşan ressam Mehmet Ali Meriç, resimlerinde deniz ve tekneleri işlediğini, özellikle estetik bir yapısı bulunması nedeniyle yelkene ağırlık verdiğini söyledi. Ressamların iyi bildikleri durumları ve nesneleri kolay resmettiklerini belirten Meriç, "Ben de bildiğim şeyi yaptım. Bu kolaycılık olarak görülmemelidir" ifadelerini kullandı. Resimlerinin özel bir amaç taşımadığını kaydeden Meriç, "Morali bozuk bir insan güzel bir resmi izlediği zaman, içinde iyiliğe doğru pozitif duygular uyanır. Bundan âlâ mesaj mı olur?" diye konuştu.

1965'ten bu yana profesyonel olarak çalıştığını aktaran Meriç, 1986'da Mersin'e yerleştiğini ve çalışmalarını kendi atölyesinde yürüttüğünü söyledi. Mersin'de sanat galerisinin az olduğunu ancak bu durumun kente özgü olmadığını belirten Meriç, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde de durumun aynı olduğuna işaret etti. Ekonomik ve kültürel koşulların sanat galerilerinin azalmasına sebebiyet verdiğini dile getiren Meriç, "Ortada durmadan artan ama nitelik bakımından büyümeyen bir nüfus var. Bu da sanata olan talebi düşürüyor" değerlendirmesini yaptı. Sanat galericilerin eskiden salt ticaret yapma gibi bir gayeleri olmadığını anlatan Meriç, "Ancak günümüzde bu durum değişti. Artık galeriler sanat bakkallarına dönüştü. Türkiye'de son 30 yıldır sanat galerileri maalesef bu durumda" diye konuştu.

Gençlere de tavsiyelerde bulunan sanatçı, sadece sanat alanında değil, hayatın her aşamasında başarılı olmak için çok çalışmaları gerektiğini söyledi. "Çok araştır, çok dene ve de mutlaka malzeme bilgini kuvvetlendir" diyen Meriç, sözlerini şöyle tamamladı; "Ben yaptım oldu, demek hiçbir zaman doğru değildir. Biz güzelin peşinde değil, doğrunun peşindeyiz. Resmin güzeli çirkini olmaz, doğrusu yanlışı olur."