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Ressamlar Kırklareli’nde Buluştu

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Ressamlar Kırklareli’nde Buluştu
Kırklareli Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri kapsamında, Trakya Ressamlar Derneği ile birlikte düzenlenen "Trakya Sergileri İl-İlçe Buluşmaları...

Kırklareli Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri kapsamında, Trakya Ressamlar Derneği ile birlikte düzenlenen "Trakya Sergileri İl-İlçe Buluşmaları Kırklareli Sergisi" açılışı yapıldı.

Kırklareli Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan ve 3 Mart'a kadar açık kalacak olan sergide bir çok ressamın eserleri sergilenecek. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden düzenlenen sergiye, Erdal Bölükbaşı-Ankara, Birgül Öztürk-Antalya, Parviz Asadov-Azerbaycan, Cengiz Amiklioğlu-Balıkesir, Oray Erdağ-Balıkesir, Nazmi Metin-Edirne, Ömür Metin-Edirne, Mehtap Kodaman-Edirne, Tayyip Yılmaz-Edirne, Cavidan Atik-Edirne, Özlem Anadol-Edirne, Müjgan Çevik Çorbacı-Edirne, Sevda Subaşı-Keşan/Edirne, Elmadani Belmadani-Fas, İnci Gündoğan Karahan-İskenderun, Hasan Gürşan-İstanbul, Özlem Kutlu-İzmir, Selma Destanoğlu-İzmir, Metin Örenel-Kırklareli, Nurdan Güven-Kırklareli, İnci Aydar-Silivri, Abdullah Tezemir-Silivri, Cansen Kuleci-Çorlu-Tekirdağ, Aynur Odeh-Çorlu-Tekirdağ, Sadık Odeh-Çorlu-Tekirdağ Ferize Şen Balkı -Çorlu-Tekirdağ, Elena Mykolenko - Ukrayna ve İlknur Koçak-Zonguldak katıldı.

Serginin açılışına katılan Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, sergilenen eserleri tek tek inceleyerek ressamlardan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gider, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, sanatın her dalına destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Ressamlar Kırklareli’nde Buluştu

Ressamlar Kırklareli’nde Buluştu

Ressamlar Kırklareli’nde Buluştu

Ressamlar Kırklareli’nde Buluştu

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