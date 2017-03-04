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Restorana Ateş Açıldı: 2 Yaralı

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Restorana Ateş Açıldı: 2 Yaralı
Konya'da bir grubun, çalışanlarıyla tartıştıkları restorandan çıkarak tabancayla ateş etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'da bir grubun, çalışanlarıyla tartıştıkları restorandan çıkarak tabancayla ateş etmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralanan iş yeri çalışanı ise, telefonla annesini arayarak helallik istedi.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Restorana gelen bir grup henüz bilinmeyen bir sebeple iş yeri çalışanları ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş yerinden çıkan gruptakiler, iş yerine ateş açtı ve olay yerinden hızla ayrıldı. Olay yerinden tesadüfen geçen 21 yaşındaki Derviş Çoban kolundan, iş yeri çalışanlarından Muhammet Uyar ise boynundan yaralandı. Derviş Çoban, olay yerine gelen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı iş yeri çalışanı annesini arayıp helallik istedi

Olayda boynundan yaralanan ve kaldırım kenarında yatan Muhammet Uyar ise, ambulans gelmesini beklediği sırada telefonla annesini arayarak, hakkını helal etmesini istedi. Yaralı Uyar, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Restorana Ateş Açıldı: 2 Yaralı

Restorana Ateş Açıldı: 2 Yaralı

Restorana Ateş Açıldı: 2 Yaralı

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