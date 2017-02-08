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Restorandan Trump’a “Fiş”li Gönderme

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Restorandan Trump’a “Fiş”li Gönderme
ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağına Brooklyn'deki bir restorandan gönderme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağına Brooklyn'deki bir restorandan gönderme geldi. Restoranda müşterilere "Amerika'yı Amerika yapan göçmenlerdir" yazılı fişler ile hesap gönderiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna geçmeden önceki skandal vaatlerine koltuğa geçtikten sonraki skandal kararlarını da ekledi. Bunlardan biri geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi ve 7 Müslüman ülke vatandaşının ABD'ye girişi 90 günlüğüne yasaklandı. Bu yasak bir yargıç tarafından askıya alınsa da Trump kararın tekrar uygulamaya girmesi için çabalıyor.

Brooklyn'deki Yeni Zelanda menşeili Kiwiana isimli restoran ise, bu skandal karardan sonra adisyonlarında küçük bir değişiklik yaptı. Bu değişiklik restorana giden Mary Emily O'Hara isimli bir müşteri tarafından ortaya çıkarıldı. O'Hara'nın paylaştığı fotoğrafta, "Amerika'yı Amerika yapan göçmenlerdir (Hatta bu yemeği hazırlayan ve sizlere sunan da onlardır)" yazılı adisyon görülüyor.

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