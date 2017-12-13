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Restorant cinayetine 'tahrik' indirimi

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Restorant cinayetine 'tahrik' indirimi
Samsun’da içkili bir restoranda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır 3 kişinin de yaralandığı olayla ilgili görülen davada cinayet sanığı müzisyen, 1 kişiyi öldürmek ve 1 kişiyi de öldürmeye teşebbüs suçundan toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Samsun’un İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan restoranda 3 Şubat'ta meydana gelen olayda, restoran sahibi ve aynı zamanda restoranda müzisyen olan Mustafa Kemal Yüksel (36) ve babası Sabit Yüksel (54) ile Kemal Özenç (38) ve ağabeyi Mustafa Özenç (43) arasında kavga çıkmış, ağır yaralanan Kemal Özenç yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmişti.

KENDİMİZİ SAVUNDUK
Baba-oğul ve iş yeri çalışanları ile ölen şahsın olayda yaralanan kardeşi Mustafa Özenç hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında tutuklu sanık Mustafa Kemal Yüksel, "Bu olayın bu şekilde olmasının tek sebebi Mustafa Özenç'tir. Saldırı Mustafa Özenç'ten kaynaklandı. Babam ve elamanlarımız dayak yedi. Kendimizi savunduk. Bir insan, karşısında babası dayak yerken ne yapabilir ki?" dedi. Baba Sabit Yüksel ise "Ben ölümden döndüm. Olay Mustafa Özenç'ten kaynaklanıyor. Ya biz ölecektik. Kendimizi savunduk" diye konuştu.

12 YIL 6 AY CEZA
Mahkeme heyeti Mustafa Kemal Yüksel'i, Kemal Özenç'i öldürmekten tahrik indirimlerini de uygulayarak, 10 yıl, Mustafa Özenç'i öldürmeye teşebbüs suçundan da yine tahrik indirimlerini uygulayarak, 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Baba Sabit Yüksel ile 2 iş yeri çalışanı ise Mustafa Özenç'e yönelik darp suçundan 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa Özenç ise toplam 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA / SAMSUN

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