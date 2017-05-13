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Resul Dindar Sivaslıları Karadeniz Türküleriyle Coşturdu

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Resul Dindar Sivaslıları Karadeniz Türküleriyle Coşturdu
Türk halk müziği sanatçısı Resul Dindar, Sivas'ta verdiği konserde dinleyenleri Karadeniz türküleriyle coşturdu.

Türk halk müziği sanatçısı Resul Dindar, Sivas'ta verdiği konserde dinleyenleri Karadeniz türküleriyle coşturdu.

4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen konserde Karadenizli Türk halk müziği sanatçısı Resul Dindar, söylediği türkülerle Sivaslılara ve Sivas'ta yaşayan Karadenizlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Dinleyiciler horon teperek gönüllerince eğlendi. Yaklaşık 3 saat süren konseri izleyen vatandaşlar, çok eğlendiklerini ve Sivas'ta Resul Dindar'ı dinlemekten mutlu olduklarını belirttiler.

Resul Dindar Sivaslıları Karadeniz Türküleriyle Coşturdu

Resul Dindar Sivaslıları Karadeniz Türküleriyle Coşturdu

Resul Dindar Sivaslıları Karadeniz Türküleriyle Coşturdu

Resul Dindar Sivaslıları Karadeniz Türküleriyle Coşturdu

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