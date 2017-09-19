Reyan kansere yenildi

Yakalandığı amansız rahatsızlık nedeniyle tedavi görürken, öğrenim gördüğü 19 Mayıs Lisesinde öğrenimi aksayınca, iki kız öğrencinin, "ona göz yumuyorsunuz" şikayetleri üzerine okuldan uzaklaştırılan Kaya, okulundan uzaklaştırılınca Özel Çözüm Lisesi son sınıfında öğrenimine devam ediyordu. Kaya 3.5 yıldır kanseri yenmek için tedavi görüyordu. Kaya'nın cenazesi bugün Samsun Asri Mezarlık camiinde kılınacak ikindi namazını müteakip toprağa verilecek.
Kaya'nın cenazesi bugün Samsun Asri Mezarlık camiinde kılınacak ikindi namazını müteakip toprağa verilecek.
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