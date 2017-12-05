Rezin Veneer Yöntemi İle Hayaldeki Gülümsemeye Kavuşmak Mümkün

Güzel ve etkili bir gülümsemenin hayatın her aşamasında kişiyi psikolojik olarak desteklediğini belirten Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, Rezin...

Güzel ve etkili bir gülümsemenin hayatın her aşamasında kişiyi psikolojik olarak desteklediğini belirten Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, Rezin Veneer ile bir saatte hayaldeki gülümsemeye kavuşmanın mümkün olduğunu söyledi.

Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, "Böyle bir gülümsemeyi oluşturmak için porselen veneerlere alternatif olarak estetik dolgu materyali olan kompozitlerden yapılan Rezin Veneer'ler kullanılır. Rezin Veneer, kırık, çatlak, dişler arasındaki aralıkların kapatılmasında, renk bozukluklarında, form ve boyut bozukluklarında ve geniş dolgulardan dolayı oluşan estetik problemlerin varlığında "Bonding" adını verdiğimiz kimyasallar ile dişe bağlanır" dedi.

Uzman bir hekim tarafından yapılan bu restorasyonların hem doğal hem de estetik olduğunu ve parafonksiyonel alışkanlıkları (tırnak yeme, kalem ısırma) olmayan herkesin bu uygulamayı yaptırabileceğini söyleyen Protez ve İmplantoloji Uzmanı Arslan, "Dişlerde sigara, çay, kahve gibi dış etkenlere bağlı olarak gelişen renklenmeler bu restorasyonlarda da görülür ancak kolaylıkla giderilir. Yalnız ön dişlerle çok sert yiyeceklerin yenmesi ve koparılması önerilmez" diye konuştu.

Dt. Arslan, Rezin Veneer'in iyi bir bakımla uzun yıllar kullanılabileceğini, bir problem meydana geldiğinde tamirlerinin çok kolay olduğunu ve 1-1,5 saatlik bir süre içinde istenilen gülümsemeye kavuşabileceğini belirtti.