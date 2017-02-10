  • BIST 88.620
  • Altın 145,291
  • Dolar 3,6845
  • Euro 3,9165
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Rıhtım Sahası Turizme Açılıyor

» »
Rıhtım Sahası Turizme Açılıyor
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın 30 Mart yerel seçimlerinde sözünü verdiği 7 mega yatırımdan biri olan Altınordu Rıhtım Projesi...

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın 30 Mart yerel seçimlerinde sözünü verdiği 7 mega yatırımdan biri olan Altınordu Rıhtım Projesi kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Proje alanında yaptığı incelemenin ardından, Genel Sekreter Bülent Civelek'ten ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Enver Yılmaz, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak rıhtım sahasının ve tesisin vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Başkan Yılmaz, rıhtım sahasının halka açılması ve turizme kazandırılması amacıyla başlatılan projenin yapımının Kıyı Kenar Kanunu ve Yönetmeliklerine uygun olarak devam ettiğini söyleyerek, "Altınordu Rıhtım Projemiz, Ordu ilimizde turizmin gelişmesine büyük katkı sağlayacak. Soya kavşağına kadar yaptığımız sahil düzenleme çalışmalarına uyumlu olan bu projenin tamamlanmasıyla birlikte Altınordu ilçemiz, bölgemizin en güzel sahil şeridine sahip bir cazibe merkezi haline gelecek" dedi.

Toplam alanı 7 dönüm olan Altınordu Rıhtım Projesi kapsamında kafeterya, restoran, kır düğün alanı, gezinti alanları, yerli ürünler pazarı ve peyzaj donatı elemanları bulunuyor. 273 m2 kapalı alana ve 5.5 m yüksekliğe sahip olacak tesisin kafe ve restoran olarak kullanılması planlanıyor. Yap-İşlet-Devret modeline göre Altınordu Rıhtım Projesi'nin ihalesini alan firma, 3 milyon TL'lik yatırım yapacak ve Ordu Büyükşehir Belediyesine de aylık 70 bin TL kira verecek. 10 yıllık sürenin sonunda tesisten 8 milyon 391 bin TL kira geliri elde edilirken, tesisin mülkiyeti Büyükşehir Belediyesinin olacak.

Rıhtım Sahası Turizme Açılıyor

Rıhtım Sahası Turizme Açılıyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Günde 2 Kilometre Yürüyüş Alzheimer Riskini Azaltıyor"10 Şubat 2017 Cuma 15:13
  • İnegöl’de Karantina Bitiyor10 Şubat 2017 Cuma 15:13
  • Gazipaşa’da 6 Bin 900 Fidan Dağıtıldı10 Şubat 2017 Cuma 15:13
  • Van Büyükşehir Belediyesi ‘Halk Günü’ Düzenleyecek10 Şubat 2017 Cuma 15:13
  • ‘Öğrencilerin Taşınma Güvenliği’ Eğitimi Verildi10 Şubat 2017 Cuma 15:13
  • Gölbaşı Metem Hatıra Ormanına 2 Bin Fidan Dikildi10 Şubat 2017 Cuma 15:13
  • Korkuluk Çalışmasıyla Can Güvenliği Kontrol Altına Alındı10 Şubat 2017 Cuma 15:13
  • Etso Heyeti Ekonomi Şurası’na Katıldı10 Şubat 2017 Cuma 15:08
  • Merkezefendi Belediyesi Hasta Yatağı Dağıttı10 Şubat 2017 Cuma 15:08
  • Develi Belediyesi Spor Kulübü’nden Büyük Başarı10 Şubat 2017 Cuma 15:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti