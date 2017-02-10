Rıhtım Sahası Turizme Açılıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın 30 Mart yerel seçimlerinde sözünü verdiği 7 mega yatırımdan biri olan Altınordu Rıhtım Projesi...

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın 30 Mart yerel seçimlerinde sözünü verdiği 7 mega yatırımdan biri olan Altınordu Rıhtım Projesi kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Proje alanında yaptığı incelemenin ardından, Genel Sekreter Bülent Civelek'ten ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Enver Yılmaz, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak rıhtım sahasının ve tesisin vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Başkan Yılmaz, rıhtım sahasının halka açılması ve turizme kazandırılması amacıyla başlatılan projenin yapımının Kıyı Kenar Kanunu ve Yönetmeliklerine uygun olarak devam ettiğini söyleyerek, "Altınordu Rıhtım Projemiz, Ordu ilimizde turizmin gelişmesine büyük katkı sağlayacak. Soya kavşağına kadar yaptığımız sahil düzenleme çalışmalarına uyumlu olan bu projenin tamamlanmasıyla birlikte Altınordu ilçemiz, bölgemizin en güzel sahil şeridine sahip bir cazibe merkezi haline gelecek" dedi.

Toplam alanı 7 dönüm olan Altınordu Rıhtım Projesi kapsamında kafeterya, restoran, kır düğün alanı, gezinti alanları, yerli ürünler pazarı ve peyzaj donatı elemanları bulunuyor. 273 m2 kapalı alana ve 5.5 m yüksekliğe sahip olacak tesisin kafe ve restoran olarak kullanılması planlanıyor. Yap-İşlet-Devret modeline göre Altınordu Rıhtım Projesi'nin ihalesini alan firma, 3 milyon TL'lik yatırım yapacak ve Ordu Büyükşehir Belediyesine de aylık 70 bin TL kira verecek. 10 yıllık sürenin sonunda tesisten 8 milyon 391 bin TL kira geliri elde edilirken, tesisin mülkiyeti Büyükşehir Belediyesinin olacak.