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Rio Karnavalı’nda Kaza: 20 Yaralı

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Rio Karnavalı’nda Kaza: 20 Yaralı
Brezilya'da düzenlenen Rio Karnavalı'nda bir samba okulu servisinin kalabalığa dalması sonucu 20 kişi yaralandı.

Brezilya'da düzenlenen Rio Karnavalı'nda bir samba okulu servisinin kalabalığa dalması sonucu 20 kişi yaralandı.

Rio de Janeiro'daki karnaval sırasında kalabalığa dalan bir samba okul arabası, 20 kişinin yaralanmasına neden oldu. Brezilya polisi, sürücünün yakalanması için inceleme başlattı. New Town Altıncı Polis Bürosu Temsilcisi William Lourenço, saldırganın kim olduğunu net bir şekilde ifade etmenin henüz erken olduğunu, bunun yaralıların iyileşmesiyle beraber ifadelerine başvurularak açıklanacağını bildirdi. Ayrıca, kazaya karışan okul servisinin bağlı olduğu Paraiu do Tuiuti samba okulu, kazadan sonra bir açıklama yaptı. Açıklamada, yaşanan kaza nedeniyle okul yönetimi olarak çok üzgün olduklarını ve süreci netleştirmek adına her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

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