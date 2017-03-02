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Rio Karnavalından Brezilya Ekonomisine Büyük Katkı

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Rio Karnavalından Brezilya Ekonomisine Büyük Katkı
Ekonomik kriz yaşayan Brezilya'yı, Rio Karnavalı etkinlikleri kapsamında yaklaşık 1.2 milyon kişi ziyaret etti.

Ekonomik kriz yaşayan Brezilya'yı, Rio Karnavalı etkinlikleri kapsamında yaklaşık 1.2 milyon kişi ziyaret etti.

Rio Karnavalı, uzun bir süredir ekonomik krizde olan Brezilya ekonomisine olumlu katkı sağlıyor. Federal Bölge Valiliğinden yapılan açıklamada, başkent Brasilia'da 4 gün süren karnavala katılan ziyaretçi sayısının 1.2 milyona ulaştığı aktarıldı. Ayrıca 2015 yılındaki katılımcı sayısının ise 863 bin olduğu ve bu rakamların yüzde 50 oranda arttığı belirtildi.

Şehrin bir çok bölgesinde sokak ve caddelerde kurulan etkinlik alanlarına ve konserlere katılan ziyaretçi sayısının diğer hususi etkinliklerle beraber 1.5 milyonu bulduğu tahmin ediliyor. Bölge Valisi Rodrigo Rollemberg, şehrin bu zamana kadar ki en kalabalık karnavalı yaşadığını ve bu kalabalığın kriz içerisinde olan Brezilya ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti. Öte yandan hükümetin ziyaretçi sayısındaki artışı ve bunun getirilerini dikkate alarak, etkinliklere katılımın kolaylaştırılması yönünde adımlar atacağı bildirildi.

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