Risk Taşıyan Minare Kepçe Yardımıyla Yıkıldı

Adana'nın Karataş İlçesi'nde ki bir minare, gövdesinde çatlaklar ve taş erimesinden dolayı risk taşıdığı için kepçe yardımı ile yıkıldı.

Adana'nın Karataş İlçesi'nde ki bir minare, gövdesinde çatlaklar ve taş erimesinden dolayı risk taşıdığı için kepçe yardımı ile yıkıldı.

1957 yılında inşa edilen Karataş Hacıhasan Caminin minaresinde yıllar içerisinde çatlaklar ve taş erimesi oluştu. Caminin minaresi için yıkım kararı verildi. Ardından bir kepçenin önüne bağlanan halat yardımıyla çekilerek minare kontrollü olarak yıkıldı.

Yıkım sırasında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı görüldü. Yıkılan minarenin yerine ise yeni bir minarenin yapılacağı bildirildi.