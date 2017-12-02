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Rıza Kayaalp’in Acı Günü

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Rıza Kayaalp’in Acı Günü
Dünya ve Avrupa Şampiyonu Olimpiyat İkincisi Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp'in dedesi aynı zamanda ismini aldığı adaşı Rıza Kayaalp vefat etti.

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Olimpiyat İkincisi Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp'in dedesi aynı zamanda ismini aldığı adaşı Rıza Kayaalp vefat etti. Uzun zamandır tedavi gören dede Rıza Kayaalp'in cenazesi yarın Yozgat'ın Kavurgalı Köyünde öğle namazının ardından defin edilecek. Dede Rıza Kayaalp'e Cenabı Allah'tan rahmet ve Şampiyon Rıza Kayaalp başka olmak üzere ailesine İhlas Haber Ajansı olarak başsağlığı diliyoruz.

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