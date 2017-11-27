ABD'de Rıza Sarraf davası haftaya ertelendi. Eski Halkbank Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla ise sanık olarak tek başına hakim karşısına çıkacak.
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Rıza Sarraf Davası Haftaya Ertelendi
ABD'de Rıza Sarraf davası haftaya ertelendi. Eski Halkbank Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla ise sanık olarak tek başına hakim karşısına çıkacak.
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Rıza Sarraf Davası Haftaya ErtelendiABD'de Rıza Sarraf davası haftaya ertelendi. Eski Halkbank Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla ise sanık olarak tek başına hakim karşısına çıkacak.
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