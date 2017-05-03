  • BIST 93.863
  • Altın 140,740
  • Dolar 3,5356
  • Euro 3,8589
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 15 °C

Rıza Yıldırım Avrupa Şampiyonu

» »
Rıza Yıldırım Avrupa Şampiyonu
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Rıza Yıldırım, finalde Rus ekibi Anzor Boltukaev'i yenerek şampiyon oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Rıza Yıldırım, finalde Rus ekibi Anzor Boltukaev'i yenerek şampiyon oldu.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada serbest stilde finale kalan milli güreşçi Rıza Yıldırım, Rus Anzor Boltukaev ile karşı karşıya geldi. Rakibini 4-2 mağlup eden Yıldırım, altın madalyaya uzanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan milli güreşçi, eline Türk bayrağını alarak tur attı.

Bu sonuçla ikinci gün sonunda Türkiye 3 madalya kazanmış oldu. Daha önce de Selim Yaşar ve Süleyman Atlı bronz madalya kazanmıştı.

Şampiyonada yarın erkekler serbest stilde 61 kiloda Abdi Zurnacı ve 74 kiloda Soner Demirtaş, kadınlarda 55 kiloda Bediha Gün ve 75 kiloda Yasemin Adar mücadele edecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Spor Toto Basketbol Ligi03 Mayıs 2017 Çarşamba 21:28
  • Şanlıurfaspor, Balıkesirspor Maçının Ardından03 Mayıs 2017 Çarşamba 21:18
  • Uğur: "Kendi Göbeğimizi Kendimiz Keseceğiz"03 Mayıs 2017 Çarşamba 21:13
  • Buz: "Taraftarımızdan Özür Diliyorum"03 Mayıs 2017 Çarşamba 21:13
  • Şampiyon Halkbank03 Mayıs 2017 Çarşamba 20:48
  • Tff 1. Lig03 Mayıs 2017 Çarşamba 20:38
  • Denizli’de Tribüne Silahla Giren Taraftar Olayına Soruşturma Başlatıldı03 Mayıs 2017 Çarşamba 19:58
  • Tff 1. Lig03 Mayıs 2017 Çarşamba 19:53
  • Beşiktaş Derbi Hazırlıklarını Sürdürüyor03 Mayıs 2017 Çarşamba 19:38
  • Galatasaray, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor03 Mayıs 2017 Çarşamba 19:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti