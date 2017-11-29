Rize İl Özel İdaresi 2018 Yılı Mali Bütçesi 74 Milyon Tl

Rize İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantılarının 19. Birleşimi, Meclis Başkanı Mehmet Kazancı başkanlığında yapıldı.

Rize İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantılarının 19. Birleşimi, Meclis Başkanı Mehmet Kazancı başkanlığında yapıldı.

İl Genel Meclisi Plan Bütçe Komisyonu öncülüğünde, Kasım ayı boyunca ihtisas komisyonları, ilgili kurum müdürleri ve İl Özel İdaresi birim müdürleriyle devam eden çalışmalar neticesinde İl Özel İdaresi'nin 2018 yılı mali bütçesine son şekli verildi.

Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Nurettin Baş, öncelikle bir ay boyunca devam eden bütçe görüşmelerine emek veren ve destek olan ihtisas komisyonları, ilgili kurum müdürleri ve İl Özel İdaresi birim müdürlerine teşekkür etti. Plan Bütçe Komisyon raporunu meclise sunan Baş, Rize İl Özel İdaresi 2018 Yılı Mali Bütçesinin, komisyonca 74 Milyon TL olarak uygun görüldüğünü ifade etti.

Raporun okunması ve üye görüşlerinin alınmasının ardından Meclis Başkanı Mehmet Kazancı tarafından meclis oylamasına sunulan Plan Bütçe Komisyon raporu kabul edildi.

Meclis Başkanı Mehmet Kazancı, toplantıdaki konuşmasında 74 Milyon TL olarak belirlenen Rize İl Özel İdaresi 2018 Yılı Mali Bütçesinden Rize'deki birçok kamu kurumunun da pay alacağını belirterek "kurumumuzun 2018 yılındaki faaliyetlerimize etki edecek bir aylık çalışmamızı tamamladık" dedi.