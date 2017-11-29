  • BIST 102.342
  • Altın 163,602
  • Dolar 3,9627
  • Euro 4,6996
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 13 °C

Rize İl Özel İdaresi 2018 Yılı Mali Bütçesi 74 Milyon Tl

» »
Rize İl Özel İdaresi 2018 Yılı Mali Bütçesi 74 Milyon Tl
Rize İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantılarının 19. Birleşimi, Meclis Başkanı Mehmet Kazancı başkanlığında yapıldı.

Rize İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantılarının 19. Birleşimi, Meclis Başkanı Mehmet Kazancı başkanlığında yapıldı.

İl Genel Meclisi Plan Bütçe Komisyonu öncülüğünde, Kasım ayı boyunca ihtisas komisyonları, ilgili kurum müdürleri ve İl Özel İdaresi birim müdürleriyle devam eden çalışmalar neticesinde İl Özel İdaresi'nin 2018 yılı mali bütçesine son şekli verildi.

Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Nurettin Baş, öncelikle bir ay boyunca devam eden bütçe görüşmelerine emek veren ve destek olan ihtisas komisyonları, ilgili kurum müdürleri ve İl Özel İdaresi birim müdürlerine teşekkür etti. Plan Bütçe Komisyon raporunu meclise sunan Baş, Rize İl Özel İdaresi 2018 Yılı Mali Bütçesinin, komisyonca 74 Milyon TL olarak uygun görüldüğünü ifade etti.

Raporun okunması ve üye görüşlerinin alınmasının ardından Meclis Başkanı Mehmet Kazancı tarafından meclis oylamasına sunulan Plan Bütçe Komisyon raporu kabul edildi.

Meclis Başkanı Mehmet Kazancı, toplantıdaki konuşmasında 74 Milyon TL olarak belirlenen Rize İl Özel İdaresi 2018 Yılı Mali Bütçesinden Rize'deki birçok kamu kurumunun da pay alacağını belirterek "kurumumuzun 2018 yılındaki faaliyetlerimize etki edecek bir aylık çalışmamızı tamamladık" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya’da Türk-rus İş Forumu Başladı29 Kasım 2017 Çarşamba 18:03
  • Şimşirgil’den Kutlu Doğum Haftası Açıklaması:29 Kasım 2017 Çarşamba 17:53
  • Vali Çiftçi: “Derdinize Derman Olmaya Geldik”29 Kasım 2017 Çarşamba 17:43
  • Vali Kaymak’tan Sanayicilere Kızılderili Atasözü İle Mesaj29 Kasım 2017 Çarşamba 17:43
  • Tekirdağ Sgk İl Müdürlüğünden Öğrencilere Bilgilendirme Faaliyetleri29 Kasım 2017 Çarşamba 17:38
  • Deaş’tan Temizlenen Kerkük’e 20 Bin Fidan Dikildi29 Kasım 2017 Çarşamba 17:38
  • Rekreasyonel Sosyal Ve Sportif Tesisinin Temeli Atıldı29 Kasım 2017 Çarşamba 17:33
  • Berber Ve Kuaförlerden Jilet Toplama Kampanyasına Destek29 Kasım 2017 Çarşamba 17:28
  • Büyükşehir Belediyesi’nden Sürücülere Maraton Uyarısı29 Kasım 2017 Çarşamba 17:23
  • Başkan Aslan Mevlid Kandilini Kutladı29 Kasım 2017 Çarşamba 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti