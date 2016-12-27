Rize Ligde Bulamadığını, Kupada Buldu

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de elde edemediği başarıyı Ziraat Türkiye Kupası'nda elde etti.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de elde edemediği başarıyı Ziraat Türkiye Kupası'nda elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. Hafta müsabakasında Sancaktepe Belediye Spor'u 4-1 mağlup eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman maç sonrası yaptığı değerlendirmede, kupada elde ettikleri başarıyı lige yansıtmak istediklerini belirterek, "Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Kupada dolu dizgin giden bir takımımız var. İnşallah bu sonuçları ikinci yarıda Süper Lig'e de yansıtacağız. Herkesin 2017 yılını şimdiden kutluyorum. 2016 yılı bizim için sportif açıdan iyi geçmedi. Mutlak suretle bize katkı yapacak pozisyondaki oyuncuların biran önce işlemlerini bitirip transferlerini gerçekleştireceğiz. Rizespor ikinci yarı hem transferleri hem de skora yansıtacağı sonuçla birlikte daha farklı olacak. Alkışlanan bir takım olacak" dedi.

Hikmet: "Tecrübeli takım ile oynadık"

Sancaktepe Belediyespor Teknik Direktörü Hikmet Sevim ise tecrübeli bir takıma karşı oynadıklarını ifade ederek, "Tecrübeli takımlar fırsatlardan faydalanıyorlar. Bizim de girdiğimiz pozisyonlar var. Bunları değerlendirebilseydik skor olarak öne geçebilirdik. Tecrübeli takımlar sonuca gittikleri için takım oyunu içinde de ister istemez demoralize oluyor. Ama arkadaşlarım yine de iyi mücadele ettiler. Onlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra bitirene kadar devam edeceğiz" şeklinde konuştu.