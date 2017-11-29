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Rize Merkez Sahil Camii’nde Mevlit Kandili Özel Programı

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Rize Merkez Sahil Camii’nde Mevlit Kandili Özel Programı
Rize Merkez Sahil Camii'nde TGRT Haber, Mevlit Kandili özel programını canlı yayınla ekranlara taşıdı.

Rize Merkez Sahil Camii'nde TGRT Haber, Mevlit Kandili özel programını canlı yayınla ekranlara taşıdı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Rize Merkez Sahil Camii'nde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Programı TGRT Haber naklen yayınlayarak milyonlara ulaştırdı.

Mevlit özel programında bir konuşma yapan Rize İl Müftü Yardımcısı Hakkı Gür, "Hz. Muhammed'in (SAV), herkes için mükemmel bir örnek olduğunun özellikle altının çizilmesinin gerektiğini ve bu geceyi çok iyi anlamamız gerekiyor. Onu örnek almamız bizler için bir yaşam tarzı olması lazım. Peygamber Efendimiz de insandır ama bambaşka bir insandır. Mutlu aile reisi olmak isteyen, iyi bir bilim adamı olmak isteyen herkes ona baksın, onu örnek alsın" diye konuştu.

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