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Rize’de 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü Düzenlendi

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Rize’de 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü Düzenlendi
Rize'de 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Rize'de 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Rize'de yürüyüş düzenlendi. Rize Sahil Camii'nden başlayan yürüyüş Memiş Ağa Parkında son buldu. Binlerce kişinin eşlik ettiği yürüyüşte metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı vatandaşlar tarafından saatlerce taşındı. Yürüyüşe Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Albay Semih Coşkun, Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammet Avcı ve çok sayıda STK temsilcileri eşlik etti.

Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları ile Atatürk Meydanına gelerek yürüyüşlerini sonlandırdı. Yürüyüşün ardından ilk olarak Kuran-ı Kerim okundu. Ardından konuşma yapan Vali Erdoğan Bektaş, "15 Temmuz gecesi unutulacak veya unutturulacak bir hadise değildir. Milletimiz bu gece bayrağına ve vatanına sahip çıkmış, hainlere gereken cezayı vermiştir. Görüyoruz ki 40 yıldır bir tezgahın içindeymişiz. Geldiler bize dediler ki sizlere hizmet edeceğiz, dünyaya Türkçe öğreteceğiz, biz de destekledik. Fakat onlar ne yaptı? Yardım konvoyunu sabote ettiler ve velinimetlerine karşı vahşi bir darbeye teşebbüs ettiler. Millet ne yaptı olaya müdahale etti" dedi.

Rize’de 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü Düzenlendi

Rize’de 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü Düzenlendi

Rize’de 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü Düzenlendi

Rize’de 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü Düzenlendi

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