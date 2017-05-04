Rize’de Balıkçı Barınağı Girişi Kapandı

Rize'de balıkçı barınağının girişi denizin sürüklediği çakıl ve kumlarla kapandı.

Rize'de balıkçı barınağının girişi denizin sürüklediği çakıl ve kumlarla kapandı.

Rize'de 31 tane kayığın bulunduğu barınak yaklaşık bir yılın ardından tekrar denizin sürüklediği çakıl ve kumlar tarafından kapandı. Barınağın girişinde bulunan çakıl nedeniyle balıkçıların kayıkları barınak dışına çıkamazken dışarıdan da barınağa kayık girişi yapılamıyor. Engindere Su Ürünleri Kooparatifi Başkanı Veysel Yıldız, Burası yılda bir kere mendereğin kısa olması dolayısıyla kapanıyor. Şuanda kayıklar içeriden dışarı, dışarıdan ise içeri giremiyor. Biz belediye ile konuştuk gerekli çalışmaları yapacak fakat burası çok güzel oldu. Doğal bir plaj halini aldı. Hatta düşüncemiz burası böyle kalsın çocuklar burada yüzsün. Bizde kendimize küçük bir giriş yapalım daha şık durur" ifadelerini kullandı.