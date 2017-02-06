Edinilen bilgiye göre, Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katında bulunan Gökay Kalaycı'ya ait apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir...

Rize'de bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katında bulunan Gökay Kalaycı'ya ait apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir neden yangın çıktı. Kısa sürede evi saran yangın binanın içerisinde de yoğun dumana neden oldu. Bina tahliye edilirken iki kişi ise binanın çatı katında mahsur kaldı. Olaya müdahale eden Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesinin ardından mahsur kalanları almak istedi. Ancak itfaiye aracında teknik bir sorun çıkınca, dumanında dağılması ile mahsur kalanlar kendi imkanları ile binadan çıktılar. Dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi. Dumandan etkilenenler arasında iki aylık bir bebekte vardı. Ev sahibi Gökay Kalaycı, yangının kullanmadıkları boş odada çıktığını, kendisini balkona güçlükle attığını söyledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.