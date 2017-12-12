Rize’de Derste Arkadaşını Boynundan Bıçaklayarak Öldüren Öğrencinin Yargılanmasına Başlandı

Rize'nin Pazar ilçesinde 20 Mart 2017 tarihinde Pazar Fen Lisesi'nde ders sırasında arkadaşını boynundan bıçaklayarak öldüren öğrencinin yargılanmasına...

Rize'nin Pazar ilçesinde 20 Mart 2017 tarihinde Pazar Fen Lisesi'nde ders sırasında arkadaşını boynundan bıçaklayarak öldüren öğrencinin yargılanmasına başlandı. B.K., ilk duruşmada arkadaşı Emir Taş'ın ailesinden özür dileyerek "Pişmanım" dedi.

Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan 15 yıla kadar hapis istemi ile yargılanmaya başlayan B.K. ilk duruşmasına tutuklu bulunduğu Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'nden ses ve görüntü sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. B.K., mahkemedeki ifadesinde psikolojisinin olay günü çok bozuk olduğunu ve intihar etmeye karar verdiğini belirterek "O gün intihar edecektim. Emir bana küfür ettiği için onu yaralamak istedim. Önümde oturuyordu. Bir kere bıçağı boynuna sapladım. Ailesinden çok özür diliyorum. Keşke bu olay olmasaydı. Pişmanım" dedi.

Duruşmaya katılan Emir Taş'ın babası Cihan Taş ise söz alarak oğlunun küfür etmeyi bilmediğini belirterek sanığın yalan söylediğini belirtti.

Duruşmada tanıklar da dinlenirken, B.K.'nın sınıf arkadaşı İ.T., olay günü B.K.'nın kendini öldüreceğini söylediğini ancak şaka yaptığını sandıklarını söyledi. İ.T "Olaydan önce bana mesaj attı ve sınıftan çıkmamı istedi. Ben lavabodayken sınıfta bu olay olmuş" derken, bir başka sınıf arkadaşı G.K. ise "B.K.'nın internetten 4 kez IŞİD üyelerinin kafa kesme videosunu izlediğini ve "Of süper" diye yorum yaptığına tanık oldum" ifadelerini kullandı. Duruşma 29 Aralık 2017 tarihine ertelendi.

Olayın geçmişi

Pazar Fen Lisesi'nde 20 Mart 2017 tarihinde 9/B sınıfında Tarih dersi sırasında B.K., bir anda cebinden çıkardığı bıçakla ön sırada oturan arkadaşı Emir Taş'ı boynundan bıçaklamış, ardından sınıftan çıkarak alt katta bıçağı kendi boynuna saplamıştı. Emir Taş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralanan B.K. ise tedavisinin ardından tutuklanarak önce Kalkandere L Tipi Cezaevi'ne, ardından Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmişti.

B.K.'nın, korku filmi "Testere'den esinlenerek hazırlanan "Testere" oyunun bağımlısı olduğu iddia edilmiş, testere oyununun karakterine ait maskeleri takarak çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.