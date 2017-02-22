Rize’de Fetö Soruşturmasında 4 Öğretim Görevlisi Tutuklandı

Rize'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi eski...

Rize'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi eski dekanının da bulunduğu 4 öğretim görevlisi tutuklandı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiayla gözaltına alınan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi eski Dekanı E.A., öğretim görevlileri A.G., A.G ile araştırma görevlisi A.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, örgüt üyesi olmak ve örgütün şifreli haberleşme programını kullanmak iddiası ile tutuklanarak cezaevine gönderildi