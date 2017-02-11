  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 6 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Rize’de Hırsızlar Camiye Dadandı

» »
Rize’de Hırsızlar Camiye Dadandı
Rize'de hırsızlar camilere dadandı. Şeyh Camisi bir yıl içerisinde iki kez soyuldu.

Rize'de hırsızlar camilere dadandı. Şeyh Camisi bir yıl içerisinde iki kez soyuldu.

Rize'nin kent meydana olan 14 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Şeyh Camisi geçtiğimiz gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından soyuldu. Daha önce iki kez caminin mescit girişinde bulunan yardım kasasını soyan hırsızlar bu kez caminin altında bulunan abdesthanenin ofisine girdiler. Kapıyı kırıp ofise giren hırsızlar kasada bulunan yaklaşık 150 TL'yi çaldı. Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Şeyh Camisi'nde geçtiğimiz yıl Şubat ayı içerisinde yine bir hırsız çelik telin ucuna yapıştırdığı sakız ile caminin yardım kasasını soyarken, güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisten Bonzai Satışına Suçüstü11 Şubat 2017 Cumartesi 11:43
  • Işıkevleri Operasyonunda 4 Tutuklama11 Şubat 2017 Cumartesi 11:43
  • Terör Örgütünün Finans Kaynaklarına Operasyon11 Şubat 2017 Cumartesi 11:33
  • Kamyonetle Çarpışan Kadın Sürücü Bahçe Duvarına Çarparak Durabildi11 Şubat 2017 Cumartesi 11:23
  • Sivas’ta Deaş Operasyonu: 17 Gözaltı11 Şubat 2017 Cumartesi 11:18
  • Hendek’te 106 Gram Esrar Ele Geçirildi11 Şubat 2017 Cumartesi 11:03
  • Tsk, Fırat Kalkanı Harekatı’nın Bilançosunu Açıkladı11 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Pkk’ya Darbe Üstüne Darbe11 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
  • Antalya’da Bin 800 Personel İle Huzur Operasyonu11 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
  • İntihar Eden Yaşlı Çiftin Cenazesini Alan Yok11 Şubat 2017 Cumartesi 10:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti