  • BIST 89.518
  • Altın 146,997
  • Dolar 3,7239
  • Euro 3,9165
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 12 °C

Rize’de İlk Kez Rahim Kanseri Ameliyatı Kapalı Yöntemle Yapıldı

» »
Rize’de İlk Kez Rahim Kanseri Ameliyatı Kapalı Yöntemle Yapıldı
Rize'de ilk defa rahim kanseri ameliyatı kapalı (laparoskopik) yöntemle yapıldı.

Rize'de ilk defa rahim kanseri ameliyatı kapalı (laparoskopik) yöntemle yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ameliyatı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şenol Şentürk ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Op. Dr. H. Öztürk Şahin yönetimindeki ekip gerçekleştirdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şenol Şentürk, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde son 4 yıldır zamanla artan oranlarda laparoskopik yöntemle ameliyatları yaptıklarını belirterek, "Laparoskopik jinekolojik cerrahinin en temel ameliyatı sayılan TLH operasyonu (rahim alınması) ise kliniğimizde artık rutin olarak yapılmaktadır. Dünyada ve Türkiye'de kadın kanserlerinin uygun olan tiplerinde kapalı yöntemle ameliyat yapmaya doğru bir eğilim var. Bunu gerçekleştirmek için uzun süredir planlama ve çalışma yapıyorduk. Alet ve ekipmanlarımızı yönetimimizin desteğiyle sağladıktan sonra hazır olduğumuzda ilk laparoskopik kanser ameliyatını yapmaya karar verdik. Ameliyatımız 3 saat 20 dakika sürdü ve çok başarılı oldu, herhangi bir komplikasyon yaşamadık, bu nedenle ekibimiz ve kliniğimiz olarak çok mutlu ve gururluyuz.Bu ameliyatların da başlamasıyla jinekolojik endoskopi ve onkoloji alanında bölgede bir merkez olduk. Bundan sonraki uygun vakalarda bu ameliyatlara devam etmeyi ve robotik cerrahiyi hedefliyoruz" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. H. Öztürk Şahin ise jinekolojik kanserler arasında en sık görülenin rahim kanserleri olduğunu belirterek, "Obezite kanserlerde bir risk faktörü olmakla birlikte maalesef bizim hastalarımızda da çok sık karşımıza çıkmaktadır. Yapılacak açık cerrahi operasyonlara bağlı yara yeri enfeksiyonu ve açılması gibi komplikasyon riskleri bu hastalarda çok yüksektir. Yaptığımız laparoskopik kanser cerrahi operasyonu ile hem bu komplikasyon oranını ciddi anlamda düşürüp neredeyse sıfırlıyoruz, hem de hastamızın yaşam konforunu arttırıp hastanede kalış süresini kısaltıp günlük işlerine daha çabuk dönmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilgi Yarışmasında Turlar Tamamlandı03 Mart 2017 Cuma 11:28
  • Şehit Yakınları Ve Gaziler Çanakkale’yi Gezecek03 Mart 2017 Cuma 11:28
  • Burhaniye’de Spora Büyükşehir Desteği03 Mart 2017 Cuma 11:28
  • Mersin Ülkü Ocaklarında Görev Değişimi03 Mart 2017 Cuma 11:28
  • Psikolog Aydoğdu, Ak Parti Gençlik Kolları Toplantısına Katıldı03 Mart 2017 Cuma 11:23
  • Göksel: “Sistemi İyi Anlatmalıyız”03 Mart 2017 Cuma 11:23
  • Meclis Toplantıları Başlıyor03 Mart 2017 Cuma 11:23
  • Jandarmanın Yakaladığı 38 Şüpheliden 19’u Tutuklandı03 Mart 2017 Cuma 11:23
  • Çocukların Kahkaha Dolu Sinema Keyfi03 Mart 2017 Cuma 11:23
  • Başkan Özakcan, Efeler Halkını Çanakkale’ye Uğurladı03 Mart 2017 Cuma 11:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti