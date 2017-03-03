Rize’de İlk Kez Rahim Kanseri Ameliyatı Kapalı Yöntemle Yapıldı

Rize'de ilk defa rahim kanseri ameliyatı kapalı (laparoskopik) yöntemle yapıldı.

Rize'de ilk defa rahim kanseri ameliyatı kapalı (laparoskopik) yöntemle yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ameliyatı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şenol Şentürk ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Op. Dr. H. Öztürk Şahin yönetimindeki ekip gerçekleştirdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şenol Şentürk, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde son 4 yıldır zamanla artan oranlarda laparoskopik yöntemle ameliyatları yaptıklarını belirterek, "Laparoskopik jinekolojik cerrahinin en temel ameliyatı sayılan TLH operasyonu (rahim alınması) ise kliniğimizde artık rutin olarak yapılmaktadır. Dünyada ve Türkiye'de kadın kanserlerinin uygun olan tiplerinde kapalı yöntemle ameliyat yapmaya doğru bir eğilim var. Bunu gerçekleştirmek için uzun süredir planlama ve çalışma yapıyorduk. Alet ve ekipmanlarımızı yönetimimizin desteğiyle sağladıktan sonra hazır olduğumuzda ilk laparoskopik kanser ameliyatını yapmaya karar verdik. Ameliyatımız 3 saat 20 dakika sürdü ve çok başarılı oldu, herhangi bir komplikasyon yaşamadık, bu nedenle ekibimiz ve kliniğimiz olarak çok mutlu ve gururluyuz.Bu ameliyatların da başlamasıyla jinekolojik endoskopi ve onkoloji alanında bölgede bir merkez olduk. Bundan sonraki uygun vakalarda bu ameliyatlara devam etmeyi ve robotik cerrahiyi hedefliyoruz" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. H. Öztürk Şahin ise jinekolojik kanserler arasında en sık görülenin rahim kanserleri olduğunu belirterek, "Obezite kanserlerde bir risk faktörü olmakla birlikte maalesef bizim hastalarımızda da çok sık karşımıza çıkmaktadır. Yapılacak açık cerrahi operasyonlara bağlı yara yeri enfeksiyonu ve açılması gibi komplikasyon riskleri bu hastalarda çok yüksektir. Yaptığımız laparoskopik kanser cerrahi operasyonu ile hem bu komplikasyon oranını ciddi anlamda düşürüp neredeyse sıfırlıyoruz, hem de hastamızın yaşam konforunu arttırıp hastanede kalış süresini kısaltıp günlük işlerine daha çabuk dönmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.