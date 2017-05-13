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Rize’de Karakoyunlular Federasyonu Kuruldu

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Rize’de Karakoyunlular Federasyonu Kuruldu
Anadolu'da 14. yüzyılda tarih sahnesine çıkan ve Orta Asya'dan Doğu Anadolu'ya göç ettikleri belirtilen Karakoyunlular'ın soyundan geldiklerine inanan Rize,...

Anadolu'da 14. yüzyılda tarih sahnesine çıkan ve Orta Asya'dan Doğu Anadolu'ya göç ettikleri belirtilen Karakoyunlular'ın soyundan geldiklerine inanan Rize, Osmaniye, Adana ve Afyon'daki bir grup aile bir çatı altında toplanarak Karakoyunlular Federasyonu'nu kurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karakoyunlular Federasyonu Başkanı Engin Önkibar, 3 yıldır yürüttükleri çalışmaların ardından Karakoyunlular'ı bir çatı altında toplamayı başardıklarını söyledi. Önkibar "Osmaniye'de Bestami Erdem, Afyon'da Osman Taşpınar, Adana'da Yusuf Uzun ve Mustafa Uzun başkanların gayretiyle ve Rize'de Bülent Verep ve bizler oldukça zor ve çetin bir mücadeleden sonra bir çatı altında toplandık. Benzer kardeş dernekleri bize katılmaya çağırıyoruz" dedi.

Rize merkezli kurulan Federasyonun yurtiçi ve yurt dışı Karakoyunlu akrabalarını buluşturmak için lokomotif görevini üstlendiğini belirten Önkibar "Yurt içinde çok sayıda ilde bulunan Karakoyunlu akrabalarımız ile sürekli görüşme halindeyiz. Yurt dışından Özbekistan, İran, Azerbaycan ve Kazakistan'da bilinen bir milyona yakın Karakoyunlu ailemize mensup akrabalarımız olduğunu öğrendik. Bunlar ve diğer devletlerdeki Karakoyunlu akrabalarımız ile, yurt içindeki Karakoyunlu akrabalarımızı buluşturmak, kaynaşmak ve sosyal, kültürel etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Karakoyunlu Federasyonu'na katkısı olan, tüm kardeşlerime ve yönetim kurulu üyesi olanlara teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yurt içi ve yurt dışındaki aile bireyleriyle temas halinde bulunduklarını belirterek Engin Önkibar, "Amacımız, Karakoyunlu, Yörük Türkmen ve Türk akraba ve dost topluluklar tarafından kurulmuş dernekler arasında dayanışma ve işbirliği kurulması ve Türk kültürünü yayma yönünde çalışmalar yapmak, amaçlara uygun faaliyetlerin birlikte yapılması ve sürdürülmesini sağlamak, ulusal ve uluslar arası düzeyde etkinliklerde bulunmaktır. Kardeşlik içerisinde ülkemizin birliği için varız" diye konuştu.

Rize’de Karakoyunlular Federasyonu Kuruldu

Rize’de Karakoyunlular Federasyonu Kuruldu

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