Rize’de Kızının Öldüğü Kazada Anne De Hayatını Kaybetti

Rize'nin İyidere ilçesinde 5 yaşındaki kızın hayatını kaybettiği kazada, hastaneye kaldırılan anne de yaşamını yitirdi.

Rize'nin İyidere ilçesinde 5 yaşındaki kızın hayatını kaybettiği kazada, hastaneye kaldırılan anne de yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Trabzon istikametinden Rize istikametine giden Yeter Aydın (29) yönetimindeki 53 AT 825 plakalı otomobil, İyidere ilçesi yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı şeritten gelen Cemil Aktaş yönetimindeki 34 KL 2269 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 yaşındaki Eylül Cemre Koç hayatını kaybederken, sürücü anne Yeter Aydın ile kızı Gülsü Koç (14) ve Behlul Emre Koç (8) yaralandı. Rize Recep Tayyip Erdoğan Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yeter Aydın da hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesinin yarın Giresun'un Eynesil ilçesinde aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.