  • BIST 88.664
  • Altın 144,281
  • Dolar 3,5704
  • Euro 3,7817
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 15 °C

Rize’de Ortaokul Öğrencilerinden Askerlere Moral Mektubu

» »
Rize’de Ortaokul Öğrencilerinden Askerlere Moral Mektubu
Rize'de ortaokul öğrencileri, Güneydoğu'da terörle mücadele eden güvenlik güçlerine destek amacıyla yazdıkları mektupları gönderdi.

Rize'de ortaokul öğrencileri, Güneydoğu'da terörle mücadele eden güvenlik güçlerine destek amacıyla yazdıkları mektupları gönderdi.

Derepazarı İmam Hatip Ortaokulu ve Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu öğrencileri, Güneydoğu'da terörle mücadele eden güvenlik güçlerine destek amacıyla Derepazarı İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ulvi Yakupçebioğlu öncülüğünde bir araya geldi. Duygu ve düşüncelerini anlatan mektuplar yazan öğrenciler, Derepazarı PTT merkez şubesine giderek, mektupları gönderdi. Derepazarı İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ulvi Yakupçebioğlu, yaptığı açıklamada, öğrencilerden kendilerine "askerler için mektup yazabilir miyiz" diye bir fikir geldiğini söyledi. Yakupçebioğlu, "İki okul mektup yazmak isteyenleri bize iletti. Öğrencilerimiz de mektuplarını yazdılar. Askerlerimize göndereceğiz. Bizim için orada savaşan askerlerimize moral olsun. Buradaki öğrencilerimize vatan sevgisi, bilinci aşılamak için böyle bir projeyi yaptık. İnşallah amacına ulaşır" dedi.

Öğrencilerden Yağmur Berber ise askerlere moral için mektup yazdıklarını dile getirerek, "Onlar bizim geleceğimiz için savaşıyorlar. Biz de onlara destek olmak için mektup yazdık. Her zaman onların yanındayız. Bu vatanı onlara emanet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Yaren Pınar Fuçucu da vatan sevgisini düşünerek mektup yazdığını belirterek, "Askerlerimiz orada bizim için savaşırken biz mektupla aslında bir şey yapmadık. İnşallah hainleri yenecekler. Onları çok seviyoruz. Vatan sağolsun" diye konuştu.

Rize’de Ortaokul Öğrencilerinden Askerlere Moral Mektubu

Rize’de Ortaokul Öğrencilerinden Askerlere Moral Mektubu

Rize’de Ortaokul Öğrencilerinden Askerlere Moral Mektubu

Rize’de Ortaokul Öğrencilerinden Askerlere Moral Mektubu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tunceli’de Su Ürünleri Üreticiler Birliği Kurulu Yapıldı24 Şubat 2017 Cuma 12:33
  • Başkale’de Kaçak Çay Ele Geçirildi24 Şubat 2017 Cuma 12:33
  • İşadamından Silopi’ye Yatırım Çağrısı24 Şubat 2017 Cuma 12:28
  • Altunhisar’da Vatandaşlara Ceviz Fidanı Dağıtıldı24 Şubat 2017 Cuma 12:28
  • Başkan Gürsoy Üniversite Öğrencileriyle Bir Araya Geldi24 Şubat 2017 Cuma 12:28
  • Gaziantep’te Hava Sıcaklığı Mevsim Normallerinin Üzerinde24 Şubat 2017 Cuma 12:28
  • Korucular ‘Referandum Ve İstişare’ Toplantısında Bir Araya Geldi24 Şubat 2017 Cuma 12:28
  • Aydınlı Polisin 15 Temmuz Gecesi Marmaris’te Şehit Olma Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı24 Şubat 2017 Cuma 12:23
  • Çanakkale’de Narkotim Projesi Hayata Geçirildi24 Şubat 2017 Cuma 12:23
  • Tunceli’de Tyçp Kapsamında 600 Kişi Alınacak24 Şubat 2017 Cuma 12:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti