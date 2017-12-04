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Rize’den Van’a Yardım Eli

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Rize’den Van’a Yardım Eli
Rize'nin Güneysu ilçesi Ulucami İlkokulu'ndan Van Gürpınar Hamurkesen köyü ilkokulu öğrencilerine 50 kolilik giysi ve kırtasiye yardımı gönderildi.

Rize'nin Güneysu ilçesi Ulucami İlkokulu'ndan Van Gürpınar Hamurkesen köyü ilkokulu öğrencilerine 50 kolilik giysi ve kırtasiye yardımı gönderildi.

Rize Güneysu İlçesi Ulucami İlkokulu öğrencileri Van'da öğrenim gören arkadaşlarını unutmadılar. Gürpınar Hamurkesen İlkokulu için topladıkları 50 kolilik giysi ve kırtasiye yardımlarını koliler ve poşetler halinde hazırlayan bir grup ilköğretim öğrencisi öğretmenleri Yeşim Aktaş'ın da büyük desteğini gördüler.

Ulucami İlkokulunda öğrenim gören Eylül Alaca (8) yaptığı açıklamada, "Biz bu yardımları bir ayda toparladık. Kendi kullandığımız ve bizlere olmayan malzemelerimizi ve oyuncaklarımızı oradaki arkadaşlarımıza gönderceğiz. Bunu yapmamızın amacı, bizler burada rahat bir ortamdayız belki onların yoktur. Bu yüzden mutlu olacaklarını düşünerek böyle bir karar aldık ve eşyaları toplamaya başladık ve onları Van'da bulunan arkadaşlarımıza göndereceğiz" dedi.

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