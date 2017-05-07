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Rizeli İş Adamları Balıkesir’de

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Rizeli İş Adamları Balıkesir’de
Rizeli işadamları Balıkesir'de çeşitli incelemeler ve ziyaretlerde bulundu.

Rizeli işadamları Balıkesir'de çeşitli incelemeler ve ziyaretlerde bulundu.

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, meclis başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu, disiplin kurulu başkanı Mehmet Cevdet Akmehmet, genel sekreter Gafur Karali, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri bir dizi temasta bulunmak üzere Balıkesir'i ziyaret ettiler.

Rize'den gelen heyet Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ermişler ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltı sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediyesine geçen heyet Başkan Ahmet Edip Uğur'u da ziyaret ettikten sonra Ticaret Odası hizmet binasında Fahri Ermişler'in sunumuna katıldı. Ermişler Balıkesir Ticaret Odası'nın bugüne kadar olan gelişimi ve faaliyetleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. BTO Başkanı Fahri Ermişler ve Rize'den gelen heyete ardından bir firma ziyareti gerçekleştirerek çeşitli incelemelerde bulundu.

Ziyaret BTO tarafından verilen öğle yemeğinin ardından son buldu.

Rizeli İş Adamları Balıkesir’de

Rizeli İş Adamları Balıkesir’de

Rizeli İş Adamları Balıkesir’de

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