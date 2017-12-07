Rizeli Taraftarlara Giresun’dan Deplasman Yasağı Geldi

TFF 1. Ligin 15. Haftasında Giresun'da oynanacak olan Akın Çorap Giresunspor-Çaykur Rizespor maçı öncesi Giresun İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla Çaykur Rizespor taraftarlarına deplasman yasağı getirildi.
Vali Vekili Metin Maytalman Başkanlığı'nda toplanan İl Spor Güvenlik Kurulu'nda yapılan değerlendirmede, önceki yıllardaki tribün olayları gözden geçirildi. Giresunspor kulübünün talebini de dikkate alan kurul, söz konusu yasak kararını aldı. Alınan karar Rize Valiliği'ne iletildikten sonra Çaykur Rizespor kulübüne de tebliğ edildiği öğrenildi.
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