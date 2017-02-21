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Rizeli Ülkücüler Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu Unutmadı

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Rizeli Ülkücüler Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu Unutmadı
Ege Üniversitesinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ülkü Ocakları Rize İl Başkanlığı...

Ege Üniversitesinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ülkü Ocakları Rize İl Başkanlığı mensupları tarafından anıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde toplanan ülkü ocağı mensupları adına açıklama yapan Üniversiteler Birim Başkanı Sadık Kandemir "Herkesin malumudur ki 20 şubat 2015'de Ege Üniversitesi kampüslerinde yuvalanmış eli kanlı teröristler kalbi vatan aşkıyla çarpan bir ülküdaşımızı millet sevdalısı bir fidanımızı katletmiştir. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun PKK'lı caniler tarafından bıçaklanarak kahpece şehit edilmesi hepimizin yüreğini alev alev yakmıştır. Aradan iki yıl geçmesine rağmen acımız ve kinimiz dimdik ayakta yüreğimizdeki ateş her geçen gün daha da alev almaktadır. Tarihe kafa tutmuş Türklüğü tarih sayfalarına altın harflerle kazımış bir ceddin torunları olarak son nefer son nefes ve son damla kana kadar mücadelemiz sürecek vatan topraklarını ne pahasına olursa olsun koruyacağımıza ant içiyor ve namus sözü veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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