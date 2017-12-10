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Robbie Williams’ın Hemen Ardından Jose Carreras Taşkent’te Konser Veriyor

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Robbie Williams’ın Hemen Ardından Jose Carreras Taşkent’te Konser Veriyor
Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın 15 Aralık'ta Taşkent'te vereceği konserin ardından "3 Tenors"ün efsanevi ismi Jose Carreras da Özbekistan'da...

Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın 15 Aralık'ta Taşkent'te vereceği konserin ardından "3 Tenors"ün efsanevi ismi Jose Carreras da Özbekistan'da hayranlarıyla buluşacak.

Tüm zamanların en büyük tenorlarından biri, "3 Tenors"ün efsanevi ismi Jose Carreras'in, Robbie Williams'ın hemen ardından 17 Aralık'ta Taşkent'teki Forumlar Sarayı'nda konser vereceği bildirildi. Bu konser de Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov'un jesti kapsamında gerçekleşecek. Usmanov, Robbie Williams'ın konserinde olduğu gibi, tüm konser masraflarını karşılayacak. Özbek asıllı milyarder, Jose Carreras konserinin de Özbekistan halkına yeni yıl hediyesi olduğunu açıkladı.

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