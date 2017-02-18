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Robin Hood Oyununa Miniklerden Büyük İlgi

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Robin Hood Oyununa Miniklerden Büyük İlgi
Manisa Büyükşehir Belediyesi, minik öğrenciler için "Robin Hood" isimli oyunu sahneledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, minik öğrenciler için "Robin Hood" isimli oyunu sahneledi. Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen oyuna minikler yoğun ilgi gösterdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, aylık kültürel ve sanatsal etkinlikleri kapsamında "Robin Hood" isimli tiyatro oyununu miniklerle buluşturdu. Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz de izledi. Oyun Robin Hood ve arkadaşlarının Kontes Olvin'i durdurmak amacıyla çıktıkları maceralı yolculuğu konu alarak, iyiliğin, dostluğun ve paylaşmanın önemini anlatıyor. Yazarlığını ve yönetmenliğini Harun Ovagülü'nün üstlendiği "Robin Hood" Şubat ayından itibaren her Cumartesi minikler için sahnelenecek.

Robin Hood Oyununa Miniklerden Büyük İlgi

Robin Hood Oyununa Miniklerden Büyük İlgi

Robin Hood Oyununa Miniklerden Büyük İlgi

Robin Hood Oyununa Miniklerden Büyük İlgi

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