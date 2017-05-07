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Robotik Cerrahi Yönteminin Çocuklar Üzerindeki Faydaları Anlatıldı

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Robotik Cerrahi Yönteminin Çocuklar Üzerindeki Faydaları Anlatıldı
Çocuklarda robotik cerrahi yöntem ile yapılan üroloji ameliyatlarının faydalarının anlatıldığı bir sempozyumda konuşan Üroloji Uzmanı Prof.

Çocuklarda robotik cerrahi yöntem ile yapılan üroloji ameliyatlarının faydalarının anlatıldığı bir sempozyumda konuşan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kibar, "Robotik üroloji ameliyatlarında çocuklar daha az ağrı yaşıyor, daha az kan kaybı oluyor, kısa sürede iyileşme sağlanıyor" dedi.

Robotik cerrahi ile yetişkinlere üroloji, kadın hastalıkları ve doğum, genel cerrahi ve kalp damar cerrahisi başta olmak üzere başarılı ameliyatlar yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda son yıllarda çocuk hastalarda da üroloji ameliyatları yapılmaya başlandı. Çocuk hastalarda üroloji ameliyatları Türkiye'de de başarıyla gerçekleşirken, konuyla ilgili sempozyum düzenlenerek çocuklarda robotik cerrahi yönteminin kullanılmasının faydaları anlatıldı. Robotik üroloji ameliyatlarında çocukların daha az ağrı yaşadığı, daha az kan kaybı olduğu ve kısa sürede iyileşme sağlandığı vurgulandı.

Düzenlenen Yüksek İhtisas Üniversitesi Koru Ankara Hastanesi Robotik Pediatrik Üroloji Sempozyumu'nda, çocuklara yapılan üroloji ameliyatları ele alınırken, ameliyatlar canlı olarak da gösterildi.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Koru Ankara Hastanesi, Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kibar, çocuklara yapılan ürolojik ameliyatları şöyle açıkladı:

"Bunlar; mesane denilen idrar torbasından, üreter denilen idrar kanalına reflü adını verdiğimiz idrar kaçağının düzeltilmesi, yine mesane ile üreter arasındaki üreterovezikal bileşkenin ve böbrek ile üreter arasındaki üreteropelvik bileşkelerin darlıklarında ve ogmentasyon denilen mesane büyütme ameliyatlarında robot başarıyla kullanılmaktadır. Daha kısa sürede iyileşme, daha az kan kaybı, daha iyi kozmetik sonuçlar ve daha az ameliyat sonrası ağrı gibi hastayı ilgilendiren faydalara, robotik cerrahi birtakım yeni faydalar eklemiştir. Bunlar, cerrahın el hareketlerinin direkt olarak robotik enstrümanlara aktarılabilmesi, artmış konfor, geliştirilmiş görüntü özellikleri ve kolaylaşmış dikiş atmadır. Dikiş atma, cerrahların özellikle laparoskopik cerrahilerde en fazla zorlandığı durumdur. Robot, sağladığı teknoloji ile bu durumu oldukça kolay ve kabul edilebilir bir hale getirmiştir."

Prof. Dr. Kibar, çocuklarda kullanılan robotik malzemelerin daha küçük çaplı olduğunu vurgulayarak, "Ancak erişkindeki aletler de çocuklarda başarıyla kullanılabilmektedir. Bu aletlerin çaplarının gelecekte daha da küçülmesi veya tek bir kesiden bu ameliyatların yapılabilmesi mümkün olacaktır. Eskiden insanlarımız ülkemizde yapılamayan ameliyatlar için Avrupa ve ABD'ye gider ve bir sürü maddi külfete girerlerdi. Artık ülkemiz özellikle sağlık alanında ve yeni teknolojileri kullanma konusunda öncü ve örnek bir ülkedir" diye konuştu.

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