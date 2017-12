Robotik Dehaları Frc’de Bir Araya Geldi

Firts Robotics Competitions (FRC) liseler arası robotik yarışması Türkiye'de bu yıl üçüncü defa gerçekleştirildi.

Firts Robotics Competitions (FRC) liseler arası robotik yarışması Türkiye'de bu yıl üçüncü defa gerçekleştirildi. Ülker Sports Arena'da düzenlenen Turkish Off-Season Turnuvasına 15 farklı şehirden 54 öğrenci, altı haftada yaptıkları robotlarıyla katıldı.

First Robotik Competition (FRC), liseler arası robotik yarışması, 1992 yılında dünyada ilk kez First Vakfı tarafından, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki ilgisini artırmak için gerçekleştirildi. Türkiye'de üçüncüsü gerçekleştirilen FRC Off-SeasonTurnuvası Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenlendi. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak takım olmayı ve ekip çalışmasını öğrendikleri turnuvada, takımlar her yıl belirlenen tema çerçevesinde, altı haftada tasarladıkları robotlarla belirli görevlerin üstesinden gelmeye çalışıyor. Bu yılki FRC turnuvasında takımlara verilen görev; gösterilen hedefe top atmak ve çarkları indirip kaldırabilen robot tasarlamak olarak belirlendi.

"FRC 2018'den sonra resmi olarak düzenlenecek"

First Robotik Competition Turnuvasını Türkiye'ye getiren Fikret Yüksel Vakfı Türkiye Temsilcisi Ayşe Selçuk, turnuvanın öğrencilere; mekanik elektronik, programlama, tasarım, bütçe planlama ve sunum çalışmaları gibi birçok alanda sağladığı katkılara değinerek şu açıklamalarda bulundu:

"FRC ABD'de 26 yıldır yapılıyor. Türkiye'de ise biz 2015 yılından itibaren yapmaya başladık. Fikret Yüksel Vakfı, üç yıldır FIRST Vakfı ile iş birliği halinde FRC turnuvalarını Türkiye'de düzenliyor. Bu turnuvalarla birlikte öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin artması hedefleniyor. Bu turnuvalarda amaçlanan sadece bir robot yarışması yapmak değil, burada bir robottan çok daha fazlası yapılıyor. Öğrenciler bu turnuvayla birlikte; mekanik elektronik, programlama, tasarım, bütçe planlama ve sunum çalışmaları yapıyor. Küçük bir firma gibi çalışıyorlar. Dünyanın her yerinde turnuvalar eş zamanlı olarak yapılıyor. Biz Türkiye'de bu turnuvayı diğer ülkelerle aynı zamanda yapmıyoruz ancak FRC 2018'den sonra Türkiye'de ulusal resmi bir turnuva olacak. Dünyada diğer turnuvalarla aynı anda resmi sezonunu yapabileceğiz."

"Dünya şampiyonasında ödül alan ilk Türk takım biz olduk "

Bahçeşehir Koleji Androit Androids 6025 robotik takımının mentoru Eda Özkavaş ise yarışmanın kendileri için büyük bir deneyim olduğunu ve robot yapmanın, bir takım olmanın kişisel gelişimine katkıda bulunduğunu belirterek, "Robotik çalışmalarına ilk olarak okulumuzda 7 sene önce kurulan INTEGRA 3646'da başladım. Onlarla hala bir arada çalışıyoruz. Yarışmanın süreci şu şekilde işliyor; her takıma aynı zaman dilimi içinde bir konu veriliyor, bu konu üzerine her takım kendi robot takımı ve iş takımını oluşturuyor. İş takımının yaptığı daha çok sponsor bulmak, şirket mantığıyla iş planı düzenlemek. Robot takımının görevi ise altı haftalık bir süreçte verilen konuya uygun, engelleri aşabilen, top atan ve çarkları kaldırıp indiren bir robot tasarlamak. Bahçeşehir Koleji olarak biz bu çalışmaları çok uzun süredir yapıyoruz. Bu yarışmada üçüncü yılımız ve ilk iki yıl dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandık. ABD'de bölgesel yarışmalara katılıyoruz. Daha önceki yarışmalarda derece alarak dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandık. Dünya şampiyonasında ödül alan ilk Türk takım biz olduk. Yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil ediyoruz" dedi.

Bahçeşehir Koleji Robotik Takımları Ödüle Doymadı

Bahçeşehir Kolejinin Türkiye genelindeki kampüslerinden robotik takımları turnuvalarda çeşitli ödüller kazandı. Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Takımı 4th DIMENSION 6429 "Off-Season Chairman's Award" ödülünü kazanırken, Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen Teknoloji Lisesi FRC Takımı INTEGRA 3646 "Etkinlik Gönüllü Destekçisi', Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Anadolu Lisesi FRC Takımı Adroit Androids 6025 "Winning Alliance ve Innovation in Control Award', Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Takımı ASTRALIS 8015 - "Judges Award" ve Bahçeşehir Koleji Antalya Anadolu Lisesi FRC Takımı Imperium 6874 "Rookie All Stars Award" almaya hak kazandı.