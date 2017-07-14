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Rodos’a Kaçmak İsterken Yakalanan 9 Fetö Zanlısından 5’i Adliyeye Sevk Edildi

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Rodos’a Kaçmak İsterken Yakalanan 9 Fetö Zanlısından 5’i Adliyeye Sevk Edildi
Muğla'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve Fethiye'den Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmeye çalışırken yakalanan...

Muğla'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve Fethiye'den Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmeye çalışırken yakalanan 9 zanlıdan 5'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Göcek Mahallesi açıklarında bir tekneyle yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye çalışan 9 zanlıdan İlyas T, İsmail S, Hakan K, Hüseyin K. ve Muhammet Nurullah T.'nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Fethiye Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 5 zanlı Fethiye Adliyesi'ne götürüldü. Adliyeye sevk edilen İlyas T'nin komiser, İsmail S'nin komiser yardımcısı olduğu ve meslekten ihraç edildiği, Hüseyin K'nın müteahhit, Muhammet Nurullah T.'nin de özel bir işletmede müdür olduğu öğrenildi. Operasyonda gözaltına alının 4 zanlı ve tekne kaptanı olduğu iddia edilen kişinin ise emniyette ifade işlemelerinin devam ettiği bildirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY ) soruşturmaları kapsamında haklarında arama kararı bulunan 2'si kadın 9 kişi, dün Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ndeki Tersane Adası açıklarında bir tekneyle yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye çalışırken yakalanmıştı.

Rodos’a Kaçmak İsterken Yakalanan 9 Fetö Zanlısından 5’i Adliyeye Sevk Edildi

Rodos’a Kaçmak İsterken Yakalanan 9 Fetö Zanlısından 5’i Adliyeye Sevk Edildi

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