Roman Derneklerinden Depremzedelere Destek

Çanakkale Truva Roman Dernekleri Federasyonu, Ayvacık'ın depremden etkilenen köylerinde çocukları sevindirdi.

Çanakkale Truva Roman Dernekleri Federasyonu, Ayvacık'ın depremden etkilenen köylerinde çocukları sevindirdi.

Çanakkale Truva Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Hacı Ramazan Işıldak, Federasyon üyeleriyle birlikte, Ayvacık'ın depremden etkilenen köylerini ziyaret etti. Federasyon Başkanı Işıldak ve beraberindekiler, depremzede vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını paylaştı. Işıldak, çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye ederek moral verdi.